Советы врачей на Рамадан: как правильно подготовиться к посту 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году священный для мусульман Рамадан - месяц обязательного поста - начнется 22 марта, вечером в среду, и завершится 20 апреля - вечером в четверг. 21 апреля мусульмане всего мира будут отмечать праздник Ураза-байрам. Вот несколько полезных советов, чтобы подготовиться к посту, который продлится месяц.

Благодаря заблаговременной подготовке в пост тело адаптируется быстрее, а разум сможет принять духовные плоды священного месяца. Так считают эксперты-нутрициологи, а также специалисты по физическому и психическому здоровью.

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Неделя до начала Рамадана - отличное время для подготовки к месячному посту. По словам доктора Салихи Африди, клинического психолога и основателя LightHouse Arabia, сейчас самое время подумать о том, какие привычки хочется изменить, от каких избавиться, а какие приобрести, как и о духовных практиках, что могут стать частью ежедневного распорядка.

Физическая сторона поста. Если вы хотите пить меньше кофе, начать делать физические упражнения, ограничить потребление сахара или жареного - распишите все по пунктам и начните выполнять их прямо сегодня.

Если вы хотите пить меньше кофе, начать делать физические упражнения, ограничить потребление сахара или жареного - распишите все по пунктам и начните выполнять их прямо сегодня. Духовная сторона поста. Подумайте о том, каким образом можно проявить доброту и щедрость, и начинайте делать шаги в этом направлении. Практикуйте их постоянно в течение месяца Рамадана и даже после.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Особое внимание уделите питанию

Нутрициолог Мона Мобарак говорит, что подготовка тела к посту во время Рамадана - ключевой аспект сохранения здоровья. Важно начать пост в здоровом теле, чтобы во время Рамадана получить максимальную пользу, как духовную, так и физическую. Постепенно переходите на продукты, богатые полезными веществами и пейте больше воды. Не переедайте во время приема пищи, чтобы сохранить энергию в течение всего дня. Лучше избегать слишком соленой и острой пищи, а также отказаться от чеснока, которые влияют на процесс пищеварения, рекомендует диетолог Джухи Бхамбхани. Завтракайте на два часа позже, а обедайте на два часа раньше, советует диетолог Митун де Саркар. Постепенно перенося приемы пищи можно подготовиться к 16-часовому голоданию еще до начала Рамадана. Правильно совершайте сухур, рекомендует нутрициолог из ASICS Front Runner Хулуд Ибрагим. Трапеза перед рассветом должна быть сбалансированной и содержать углеводы, белки и жиры. Фрукты и овощи усиливают чувство насыщения. Избегайте напитков, содержащих кофеин, чтобы не допустить обезвоживания.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пост при диабете

Диабетикам важно рассчитывать количество потребляемых питательных веществ, чтобы поддерживать оптимальный обменный процесс, объясняет де Саркар. Во время ифтара не следует перегружать организм большими порциями и продуктами, насыщенными углеводами, чтобы избежать гипергликемии. Лучше есть понемногу каждые два-три часа: легкий ифтар, затем ужин, потом белковый перекус перед сном и сбалансированный сухур.

Страдающим диабетом второго типа необходимо проконсультироваться с врачом за неделю-две до Рамадана. Надо проверить уровень глюкозы и гликогемоглобина, и при необходимости скорректировать медикаментозное лечение.

Диабетикам первого типа, которые намерены держать пост, важно проверять уровень глюкозы четыре раза в день, чтобы снизить всевозможные риски для здоровья, и подобрать дозу инсулина в соответствии с количеством потребляемой пищи и физической активностью.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Физическая нагрузка с умом

Во время Рамадана следует скорректировать программу тренировок, советует Дина Зоа, основатель и исполнительный директор Stretch.com. Лучше избегать интенсивной физической нагрузки и больше внимания уделять мобильности, растяжке и тренировке кора.

Попробуйте заняться йогой и медитацией, отдавая предпочтение спокойствию ума, которое поможет поддерживать мотивацию, целеустремленность и обеспечит быстрое восстановление сил во время Рамадана.

Избегайте активной физической нагрузки во время часов поста. Лучше включить легкие упражнения после ифтара. Так энергии будет больше, а общее состояние - лучше.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как пост влияет на физическое состояние

По мнению экспертов, пост помогает очищению тела и ума.

Что касается физического состояния, ограниченный по времени пост полезен, поскольку жир сжигается за счет снижения инсулина, гормона, который отвечает за накопление жира. Ряд исследований подтверждает, что уровни плохого холестерина тоже снижаются, а воспалительные процессы замедляются

- говорит диетолог Джухи Бхамбхани.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Диетолог Арчана Баджу из больницы Бурджил в Абу-Даби, рекомендует постящимся следующие продукты с эффектом очищения:

богатые клетчаткой фрукты;

овощи;

цельнозерновых продукты;

растительный белок.

Злоупотреблять не стоит:

газированными напитками;

фаст-фудом;

рафинированными углеводами;

высококалорийными сладостями;

жареным.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как пост влияет на психоэмоциональное состояние

По мнению нейропсихолога, бихевиориста и специалиста по психическому здоровью и благополучию, Нохеза Усама, пост обеспечивает необходимый мозгу отдых от вредных нейротоксинов, которые мы обычно получаем в больших количествах. Химические вещества и добавки, которые мы потребляем вместе с нездоровой пищей, образ жизни, загрязнение окружающей среды, стресс на работе и чрезмерное пользование соцсетями могут спровоцировать воспалительные процессы в мозге.

Нейровоспаление влияет на когнитивные и поведенческие функции, из-за него снижаются эффективность и результативность деятельности. В дополнение к духовному обогащению и приобретению осознанности, у человека, который держит пост, нейровоспаление замедляется. И хотя механизм данного процесса довольно сложный, пост на самом деле обеспечивает нейропротекцию, улучшая когнитивые, экзекутивные и эмоциональные функции

- уточняет эксперт.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Усама говорит, что пост чем-то напоминает своевременное техническое обслуживание автомобиля: ”Заливая плохое топливо и пренебрегая техосмотром, можно испортить двигатель. Пост словно ТО для автомобиля. Дайте себе время, чтобы понять, что вам нужно, и достичь осознанности”.