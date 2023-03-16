Кто входит в Организацию тюркских государств?

Организация тюркских государств ставит целью укрепление дружбы и добрососедства между тюркскими странами, а также мира и безопасности как в регионе, так и во всем мире. В ее составе пять стран, еще два государства пока имеют статус наблюдателей.

Организация тюркских государств ранее называлась Совет сотрудничества тюркоязычных государств, или Тюркский совет. Она была создана в 2009 году, когда президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции подписали так называемую Нахичеванскую декларацию.

Участники ОТГ взаимодействуют почти по двум десяткам направлений:

политическое и экономическое, таможенное и транспортное сотрудничество,

образование и здравоохранение, вопросы работы с молодежью и спорта,

туризм и СМИ,

энергетика и сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии,

миграционная политика и вопросы, связанные с диаспорой, различные юридические моменты,

использование человеческих ресурсов, гуманитарная сфера,

взаимодействие между мусульманскими религиозными институтами, а также с международными организациями.

Секретариат организации располагается в Стамбуле.

Кто входит в ОТГ

В состав Организации тюркских государств на март 2023 года входит пять стран:

Азербайджан;

Казахстан;

Кыргызстан;

Турция;

Узбекистан.

Ряд государств участвуют в работе ОТГ в качестве наблюдателей - это Туркменистан и Венгрия. Привлекаются к деятельности организации и представители не признанного мировым сообществом Северного Кипра.

История создания организации

Точкой отсчета в истории возникновения ОТГ считается подписание Нахичеванской декларации, провозгласившей создание Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Основной его задачей было формирование механизма сотрудничества между тюркоязычными странами.

Документ был подписан президентами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции 3 октября 2009 года в Нахчыване. Подписи под ним поставили соответственно Ильхам Алиев, Нурсултан Назарбаев, Курманбек Бакиев и Абдулла Гюль.

Первый саммит новой организации прошел в Алматы 20-21 октября 2011 года с участием Нурсултана Назарбаева, Ильхама Алиева, президента Кыргызстана Розы Отунбаевой и вице-премьера Турции Бекира Боздага.

Узбекистан вошел в состав Тюркского совета в сентябре 2019 года, когда власти республики ратифицировали Нахичеванское соглашение.

Венгрия официально получила статус наблюдателя в Тюркском совете на VI саммите в Чолпон-Ате в сентябре 2018 года, Туркменистан - в ноябре 2021 года на VIII саммите в Стамбуле.

На том же саммите в Стамбуле Тюркский совет был переименован в Организацию тюркских государств. Это решение прокомментировал президент Турции.

"Благодаря новому названию и структуре Организация тюркских государств будет активнее развиваться, укрепляться и усиливаться"

— Реджеп Тайип Эрдоган