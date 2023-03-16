Кто входит в Организацию тюркских государств?

Организация тюркских государств ранее называлась Совет сотрудничества тюркоязычных государств, или Тюркский совет. Она была создана в 2009 году, когда президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции подписали так называемую Нахичеванскую декларацию.
Участники ОТГ взаимодействуют почти по двум десяткам направлений:
- политическое и экономическое, таможенное и транспортное сотрудничество,
- образование и здравоохранение, вопросы работы с молодежью и спорта,
- туризм и СМИ,
- энергетика и сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии,
- миграционная политика и вопросы, связанные с диаспорой, различные юридические моменты,
- использование человеческих ресурсов, гуманитарная сфера,
- взаимодействие между мусульманскими религиозными институтами, а также с международными организациями.
Секретариат организации располагается в Стамбуле.
Кто входит в ОТГ
В состав Организации тюркских государств на март 2023 года входит пять стран:
- Азербайджан;
- Казахстан;
- Кыргызстан;
- Турция;
- Узбекистан.
Ряд государств участвуют в работе ОТГ в качестве наблюдателей - это Туркменистан и Венгрия. Привлекаются к деятельности организации и представители не признанного мировым сообществом Северного Кипра.
История создания организации
Точкой отсчета в истории возникновения ОТГ считается подписание Нахичеванской декларации, провозгласившей создание Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Основной его задачей было формирование механизма сотрудничества между тюркоязычными странами.
Документ был подписан президентами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции 3 октября 2009 года в Нахчыване. Подписи под ним поставили соответственно Ильхам Алиев, Нурсултан Назарбаев, Курманбек Бакиев и Абдулла Гюль.
Первый саммит новой организации прошел в Алматы 20-21 октября 2011 года с участием Нурсултана Назарбаева, Ильхама Алиева, президента Кыргызстана Розы Отунбаевой и вице-премьера Турции Бекира Боздага.
Узбекистан вошел в состав Тюркского совета в сентябре 2019 года, когда власти республики ратифицировали Нахичеванское соглашение.
Венгрия официально получила статус наблюдателя в Тюркском совете на VI саммите в Чолпон-Ате в сентябре 2018 года, Туркменистан - в ноябре 2021 года на VIII саммите в Стамбуле.
На том же саммите в Стамбуле Тюркский совет был переименован в Организацию тюркских государств. Это решение прокомментировал президент Турции.
"Благодаря новому названию и структуре Организация тюркских государств будет активнее развиваться, укрепляться и усиливаться"
— Реджеп Тайип Эрдоган