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Дагестанские коммунальщики подсчитали долги населения за капремонт

Дагестанские коммунальщики подсчитали долги населения за капремонт
Жители дагестанских многоэтажек задолжали коммунальщикам за капремонт их домов более 2,5 миллиардов рублей, причем часть долгов нельзя взыскать даже через суды. Информация о них отсутствует в ЕГРН.

Сумма задолженности за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Дагестане на сегодняшний день составила 2,5 млрд рублей, сообщил руководитель республиканского фонда капремонта Магомед Алиев.

У судебных приставов в делопроизводстве находятся исполнительные листы о взыскании у должников 1,5 млрд рублей, однако это лишь часть нужной суммы – только в прошлом году Дагестанский фонд капремонта направил в суд более 20,5 тыс исков о взыскании долгов с неплательщиков на общую сумму около 400 млн рублей, передает "АиФ-Дагестан".

От оплаты задолженности отлынивают владельцы свыше 20 тыс квартир - информации о них нет в ЕГРН, и сейчас Минстрой Дагестана и муниципальные образования устанавливают имена их хозяев.

В то же время динамика показывает - собираемость платежей за капитальный ремонт увеличивается. Как полагают в фонде капремонта, на это влияет работа, проделанная в домах, благодаря которой растет и доверие самих жильцов.

Напомним, только в минувшем 2022 году в республике было отремонтировано более 100 многоквартирных домов – в них были обновлены крыши, фасады, отопление, канализация и электросети.

Капитальный ремонт проведут в 99 городах Дагестана

Капитальный ремонт проведут в 99 городах Дагестана

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