Дагестанские коммунальщики подсчитали долги населения за капремонт

Опубликовано: 10:45, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Жители дагестанских многоэтажек задолжали коммунальщикам за капремонт их домов более 2,5 миллиардов рублей, причем часть долгов нельзя взыскать даже через суды. Информация о них отсутствует в ЕГРН.

Сумма задолженности за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Дагестане на сегодняшний день составила 2,5 млрд рублей, сообщил руководитель республиканского фонда капремонта Магомед Алиев.

У судебных приставов в делопроизводстве находятся исполнительные листы о взыскании у должников 1,5 млрд рублей, однако это лишь часть нужной суммы – только в прошлом году Дагестанский фонд капремонта направил в суд более 20,5 тыс исков о взыскании долгов с неплательщиков на общую сумму около 400 млн рублей, передает "АиФ-Дагестан".

От оплаты задолженности отлынивают владельцы свыше 20 тыс квартир - информации о них нет в ЕГРН, и сейчас Минстрой Дагестана и муниципальные образования устанавливают имена их хозяев.

В то же время динамика показывает - собираемость платежей за капитальный ремонт увеличивается. Как полагают в фонде капремонта, на это влияет работа, проделанная в домах, благодаря которой растет и доверие самих жильцов.

Напомним, только в минувшем 2022 году в республике было отремонтировано более 100 многоквартирных домов – в них были обновлены крыши, фасады, отопление, канализация и электросети.