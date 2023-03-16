Дагестанские коммунальщики подсчитали долги населения за капремонт

Сумма задолженности за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Дагестане на сегодняшний день составила 2,5 млрд рублей, сообщил руководитель республиканского фонда капремонта Магомед Алиев.
У судебных приставов в делопроизводстве находятся исполнительные листы о взыскании у должников 1,5 млрд рублей, однако это лишь часть нужной суммы – только в прошлом году Дагестанский фонд капремонта направил в суд более 20,5 тыс исков о взыскании долгов с неплательщиков на общую сумму около 400 млн рублей, передает "АиФ-Дагестан".
От оплаты задолженности отлынивают владельцы свыше 20 тыс квартир - информации о них нет в ЕГРН, и сейчас Минстрой Дагестана и муниципальные образования устанавливают имена их хозяев.
В то же время динамика показывает - собираемость платежей за капитальный ремонт увеличивается. Как полагают в фонде капремонта, на это влияет работа, проделанная в домах, благодаря которой растет и доверие самих жильцов.
Напомним, только в минувшем 2022 году в республике было отремонтировано более 100 многоквартирных домов – в них были обновлены крыши, фасады, отопление, канализация и электросети.