Когда начнутся весенние каникулы в Казахстане?

Опубликовано: 9:46, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Весенние каникулы у школьников в Казахстане начнутся 18 марта, в общей сложности дети будут отдыхать девять дней. В это время вместе с родителями они смогут отпраздновать Наурыз. В классы они вернутся 27 марта.

Весенние каникулы в школах Казахстана будут длиться девять дней, рассказали в Минпросвещения республики.

Они начнутся с субботы 18 марта и продлятся по воскресенье 26 марта включительно. В школу после отдыха дети пойдут 27 марта.

Наурыз

На эти каникулы придется один из самых любимых в Казахстане праздников - Наурыз, который отмечается 21 марта, в день весеннего равноденствия. Он имеет статус государственного праздника.

Три дня на следующей неделе, со вторника по четверг включительно, объявлены в Казахстане выходными.

Каникулы школьников в 2022-2023 году

Текущий учебный год во всех школах Казахстана завершится 31 мая.

Осенью дети отдыхали с 31 октября по 6 ноября. Зимой каникулы длились с 31 декабря по 8 января. Первоклассники получили возможность дополнительного отдыха - они уходили на дополнительные каникулы с 6 по 12 февраля.

После приближающихся весенних каникул до начала летних школьникам предстоит проучиться еще 10 недель.

Весенние каникулы в Узбекистане

Для школьников в Узбекистане последний учебный день перед весенними каникулами - суббота 18 марта. Далее дети будут отдыхать девять дней, в школу они вернутся 27 марта, сообщило ранее Минобразования республики.

Изначально были установлены сроки весенних каникул с 21 по 26 марта. Однако позже президент издал указ о введении дополнительных нерабочих дней - 20 и 22 марта (перенесены с 11 и 25 марта соответственно), и каникулы у школьников было решено также продлить.