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В столичном регионе немного похолодает

В столичном регионе немного похолодает
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в Москве и Подмосковье будет немного прохладнее, чем накануне, однако это не значит, что весна откладывается – просто будет пасмурно и дождливо.

По прогнозам синоптиков, на смену вчерашнему солнечному дню сегодня в столичный регион придет облачность, а во второй половине дня пойдут дожди.

На этом фоне сохранится гололедица, воздух прогреется до 5 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Во второй половине дня возможны дождь и мокрый снег. Ветер будет дуть южный с переходом на северо-западный, его скорость составит 3-8 м/c, говорится в сообщении.

Атмосферное давление слегка вырастет и составит 746 мм ртутного столба.

В столичный регион приходит весна

В столичный регион приходит весна

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