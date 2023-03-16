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В Карачаево-Черкесии проведут масштабный ремонт электрических подстанций

В Карачаево-Черкесии проведут масштабный ремонт электрических подстанций
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Карачаево-Черкесии отремонтируют подстанции, которые снабжают электроэнергией свыше 140 тыс человек. Работы планируется выполнить до начала осени.

В Карачаево-Черкесии в течение нынешнего года намерены осуществить ремонт подстанций, снабжающих электроэнергией 145 тыс местных жителей, проинформировали в ПАО "Россети Северный Кавказ".

Работы будут выполнены до начала осенне-зимнего периода.

На данный момент уже обновлено оборудование на пяти подстанциях, которые обеспечивают электроэнергией около 50 тыс человек.

В настоящее время специалисты ремонтируют подстанции "Заречная", "Ильичевская", "ПРП", "Северная" и "Южная".

Напомним, в январе глава КЧР Рашид Темрезов сообщил, что в нынешнем году в республике намерены реконструировать и построить свыше двух сотен объектов.

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