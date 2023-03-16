Леван Пааташвили - оператор, запечатлевший "Бег" и "Сибириаду"

Фильмы, которые Леван Пааташвили снимал с Андреем Кончаловским, Александром Аловым и Владимиром Наумовым, Тенгизом Абуладзе, Эльдаром и Георгием Шенгелая, стали классикой кино. В их числе - "Бег", "Романс о влюбленных", "Сибириада".

Во ВГИКе он учился с Георгием Калатозишвили, хорошо знал его отца Михаила Калатозова, о котором "Вестник Кавказа" рассказывал раньше.

К решению стать кинооператором Леван Пааташвили пришел не сразу, но этот выбор не был случайным. Его отец имел опыт организаторской работы в кино, занимался прокатом немых фильмов и был знаком с Верой Холодной. "В память о ней у нас в доме висел на стене прекрасный портретный снимок звезды немого кино", - рассказывал оператор.

Тбилисская юность

Одним из первых ярких детских впечатлений Пааташвили был оперный театр в Тбилиси. Он привлекал мальчика "не только игрой знаменитых артистов, но и красочной зрелищностью оперных и балетных постановок". Получив в подарок "волшебный фонарь", восьмилетний Леван "впервые увидел на белом куске ткани изображение, которое сам показывал". Потом у него появился пластиночный фотоаппарат "Фотокор 9x12".

Во время проявки отпечатков под красным фонарем в прозрачной жидкости начали появляться контуры снятых мной ребят - героев первого чуда!

- вспоминал Пааташвили.

После семилетки Леван учился на архитектурном отделении Тбилисского строительного техникума, а когда закончилась война, поступил в Архитектурный институт в Москве. Поначалу ему там нравилось, но со временем интерес к учебе начал ослабевать - молодой человек понял, что архитектура не его призвание.

Вернувшись в Тбилиси, он вспомнил свое увлечение фотографией и принялся осваивать основы этого ремесла. Знакомый актер предложил Пааташвили снять выпускной спектакль студентов Тбилисского театрального института имени Шота Руставели. Фотографии, на которых были запечатлены будущие известные артисты театра и кино Рамаз Чхиквадзе, Георгий Гегечкори, Гурам Сагарадзе, опубликовали в местных газетах. Пааташвили считал, что в кино его привел счастливый случай - знакомство с одним из ведущих операторов Тбилисской киностудии Феликсом Высоцким, который еще до войны учился во ВГИКе у Эдуарда Тиссэ. Именно после этого молодой человек всерьез задумался о поступлении на операторский факультет ВГИКа.

ВГИК

В 1949 году он снова отправился в Москву. Операторскую мастерскую во ВГИКе набирал профессор Борис Волчек, конкурс был огромный, но Пааташвили удалось поступить и пройти "строгую академическую школу операторского искусства". Известными кинематографистами стали и многие его однокурсники: Вадим Юсов, Петр Тодоровский, Георгий Калатозишвили, Йонас Грицюс, Герман Лавров.

Первые фильмы

Первой самостоятельной работой Пааташвили стал фильм "Чужие дети" Тенгиза Абуладзе, снятый на "Грузия-фильме" в 1958 году. Киноначальники критиковали его создателей за подражание итальянскому неореализму, а у зрителей лента пользовалась популярностью и получила несколько призов на международных фестивалях. После успеха "Чужих детей" у Пааташвили появились новые предложения, и в конце 1950-х - начале 1960-х годов он снял на "Грузия-фильме" еще три картины.

"Мосфильм"

Первой картиной Пааташвили на "Мосфильме" стала "До свидания, мальчики". Через много лет он признавался, что очень любит эту свою работу:

События фильма в каждом из нас вызывали эхо недавней войны, а уплывавший белый пароход стал образом навсегда ушедшего прошлого.

У киноленты, снятой в 1964 году, непростая судьба: она демонстрировалась с цензурными купюрами, а после эмиграции режиссера Михаила Калика и вовсе была запрещена к показу. В полной авторской версии фильм дошел до зрителей лишь в конце 1980-х.

Несостоявшаяся работа с Калатозовым

Вскоре после премьеры "До свидания, мальчики" Михаил Калатозов предложил Пааташвили снимать с ним "Красную палатку". Члены съемочной группы занялись предварительным выбором натуры, а потом, поскольку это была советско-британско-итальянская копродукция, отправились в Рим, побывали на студиях Дино Де Лаурентиса и "Чинечитта". Так получилось, что в итоге "Красную палатку" снял другой оператор. Однако "благодаря этой картине мне посчастливилось увидеть Арктику и великий Рим, познакомиться со многими интересными людьми", отмечал Пааташвили.

"Бег"

Следующей его работой на "Мосфильме" стал "Бег" Александра Алова и Владимира Наумова. По признанию оператора, он "впервые столкнулся с материалом столь разноплановым и глубоким - и философским, и по-булгаковски фантасмагоричным, и лирически проникновенным". "Бег" он называл "отличной школой освоения масштабного кинематографа" с массовыми сценами, сложными декорациями и большим количеством искусственного освещения.

"Романс о влюбленных" и "Сибириада"

С Андреем Кончаловским Пааташвили работал над двумя очень разными фильмами. Мелодрама "Романс о влюбленных", получившая в 1974 году главный приз международного кинофестиваля в Карловых Варах, привлекла оператора "условным поэтическим материалом", возможностью "окунуться в современность, испытать новые ощущения свободы".

В четырехсерийной эпопее "Сибириада" человеческие судьбы показаны на фоне бурных исторических событий 1920-х - 1960-х годов. У сценаристов была идея представить на экране и Сибирь будущего, поэтому группа мосфильмовских специалистов, в том числе Пааташвили, на три недели отправилась в Голливуд, чтобы познакомиться с новинками техники и кинопроизводства. Впрочем, "футурологическая" часть фильма снята не была, но оператор получил важный профессиональный опыт.

Снова в Грузии

В 1980-х Пааташвили снова снимал в Грузии. Один из самых известных его фильмов этого периода - "Голубые горы, или Неправдоподобная история" Эльдара Шенгелая. В 1985 году режиссер, оператор и другие создатели этой сатирической комедии были отмечены Государственной премией СССР.

С Георгием Шенгелая, младшим братом Эльдара, Пааташвили снял "Путешествие молодого композитора". Фильм, соединивший в себе драму, комедию и приключения, в 1986 году получил "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

В те же годы Пааташвили создал и возглавил операторскую мастерскую кинофакультета Тбилисского театрального института.

Франция

Предложение поработать во Франции он получил от Александра Адабашьяна, с которым был знаком еще по "Сибириаде". В 1990 году мелодрама "Мадо" - режиссерский дебют Адабашьяна - была удостоена специального приза "Перспектива французского кино" Каннского кинофестиваля. Снял во Франции оператор и документальный фильм "Последнее путешествие госпожи Марии", который рассказывает о том, как 83-летняя Мария Георгиевна Багратиони, представительница известной династии, отправляется из Тбилиси во Францию, чтобы после долгой разлуки встретиться с сестрой, великой княгиней Леонидой Георгиевной Багратиони.

Возвращение в Москву

Весной 1994 года, после долгого отсутствия, оператор вернулся в Москву, которую называл своим вторым домом. Интересных предложений в кино не было, и ему "неожиданно пришла идея вспомнить о первых робких попытках рисовать". Так Пааташвили продолжил заниматься "любимым делом - все тем же изображением, но в иной форме". Прошли три персональные выставки его картин, которые сейчас находятся в частных коллекциях России, Грузии, Канады, Швеции, Италии, Франции. Кроме того, Пааташвили преподавал операторское мастерство в разных московских киношколах, на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Умер мастер 24 января нынешнего года, а 12 марта, в день рождения оператора, в московском кинотеатре "Иллюзион" его вспоминали друзья, коллеги и ученики, был показан "Романс о влюбленных".