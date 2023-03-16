Как Новруз отпразднуют в Москве

23 марта в Москве отпразднуют Новруз. На сайте navruz.online каждый зритель сможет совершить виртуальное путешествие в страны и регионы России, где отмечают праздник весны. К ведущим придут гости, которые поделятся своими историями празднования Новруза. Каждый зритель сможет научиться танцевать национальные танцы и изучить искусство борьбы на поясах.

Как ранее писал "Вестник Кавказа" в Азербайджане празднование Новруза продлится девять дней.

Новруз символизирует наступление весны, обновление природы и человека, очищение души и начало новой жизни. Его название в переводе с фарси означает "новый день". В честь этого древнего народного праздника 25 марта при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы в столице состоится концертная программа.

Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков:

Москва - признанный центр межнационального согласия. Здесь в мире и в дружбе проживают представители более 180 национальностей. Мы очень благодарны национальным организациям за то, что они дарят нам свои национальные праздники с особым колоритом. Мы отдаем предпочтение проведению межнациональных праздников. В Новрузе участвуют представители не только нашей страны, но и Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Афганистана, Ирана и Пакистана.

Организатор Московского праздника Новруз-2023 Наталья Локтева:

Праздник начнется 25 марта в 14:00 по московскому времени с ежегодного большого марафона. Я хочу поблагодарить информационные партнеров праздника: телеканалы ”Москва FM”, ”Мир”, ”Большая Азия”, радиостанцию ”Восток FM”, медиа-холдинг ”Вестник Кавказа”.

Участниками концертной программы станут Айдамир Мугу, Азиза, Денис Майданов, Элвин Грей, Gazan.

Заслуженная артистка России Азиза Мухамедова:

Я очень рада, что имею возможность поздравить вас с наступившей весной, с предстоящим праздником. Это праздник моего детства. Я спою свои лучшие песни, самые сокровенные. Это песни о любви. О чем еще можно петь женщине в такой праздничный день!

Ведущие студии Московского Новруза Леонид Марголин, Артем Каминский и Наиля Шахова познакомят зрителей с обычаями праздника.

Радиоведущая Наиля Шахова:

Новруз - это замечательный весенний праздник. У нас, у восточных людей, у азербайджанцев, традиция праздновать Новруз уходит во времена зороастризма, когда он был праздником и земледельцев, объединял, помогал людям становиться одним большим народом. Он до сих пор объединяет народы. Новруз - одна из самых светлых традиций, которую мы несем на протяжении огромного количества поколений. Очень бы хотелось, чтобы и наши дети продолжали традицию празднования Новруза.

У нас принято иметь на столе семь продуктов на букву ”с”: соль, сумаляк… Мы печем сладости: шекербуру, пахлаву. С детства помню запах шекербуры в преддверии Новруза, когда мама пекла для всех соседей, друзей, родственников. Шор гогал - тоже национальное блюдо, наша сладость, такое солененькое с кардамоном, очень вкусное… Я всегда ждала, чтобы скорее наступил Навруз и можно было усесться со своими родными и близкими за общий стол, попробовать эти сладости, поздравить друг друга, просто быть рядом. Новруз в Азербайджане празднуется несколько дней, получается что-то среднее между Новым годом и Пасхой. Этот праздник знаменует приход настоящей весны. Хочу поблагодарить всех зрителей, всех читателей ”Вестника Кавказа” и поздравить их с наступающим Новрузом, пожелать света, добра, счастья и всего самого наилучшего.

- сказала Наиля Шахова

25 марта трансляция концерта закончится в 20:00. В конце программы прозвучит гимн Московского Новруза.