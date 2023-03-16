Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев заявил о том, что в течение года в республике будет введено в эксплуатацию шесть школ-долгостроев, в которых смогут обучаться более двух тысяч детей.
«Сразу шесть школ-долгостроев будут введены в эксплуатацию в текущем году. Объекты расположены в Буйнакском, Кайтагском, Курахском, Магарамкентском, Гумбетовском, Казбековском районах» – сказал он.
По его словам, после введения этих школ в регионе останется семь образовательных учреждений, которые в настоящее время относятся к объектам долгостроя.
Бучаев пояснил, что сложность с этими недостроенными объектами образования заключается в том, что они полностью финансируются из регионального бюджета, так как их строительство ведется в рамках республиканской инвестиционной программы.