РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Дагестане до конца года достроят шесть школ 

В Дагестане до конца года достроят шесть школ 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В этом году в Дагестане будут введены в эксплуатацию шесть школ-долгостроев. После открытия школы смогут принять более двух тысяч детей. Объекты находятся в Буйнакском, Кайтагском, Курахском, Магарамкентском, Гумбетовском, Казбековском районах 

Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев заявил о том, что в течение года в республике будет введено в эксплуатацию шесть школ-долгостроев, в которых смогут обучаться более двух тысяч детей. 

«Сразу шесть школ-долгостроев будут введены в эксплуатацию в текущем году. Объекты расположены в Буйнакском, Кайтагском, Курахском, Магарамкентском, Гумбетовском, Казбековском районах»  – сказал он. 

По его словам, после введения этих школ в регионе останется семь образовательных учреждений, которые в настоящее время относятся к объектам долгостроя. 

Бучаев пояснил, что сложность с этими недостроенными объектами образования заключается в том, что они полностью финансируются из регионального бюджета, так как их строительство ведется в рамках республиканской инвестиционной программы. 

В Дагестане потратят на капитальный ремонт школ свыше 2,5 млрд рублей

В Дагестане потратят на капитальный ремонт школ свыше 2,5 млрд рублей

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
445 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version