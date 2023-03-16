Опубликовано: 2:32, 16 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году в Дагестане будут введены в эксплуатацию шесть школ-долгостроев. После открытия школы смогут принять более двух тысяч детей. Объекты находятся в Буйнакском, Кайтагском, Курахском, Магарамкентском, Гумбетовском, Казбековском районах

Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев заявил о том, что в течение года в республике будет введено в эксплуатацию шесть школ-долгостроев, в которых смогут обучаться более двух тысяч детей.

«Сразу шесть школ-долгостроев будут введены в эксплуатацию в текущем году. Объекты расположены в Буйнакском, Кайтагском, Курахском, Магарамкентском, Гумбетовском, Казбековском районах» – сказал он.

По его словам, после введения этих школ в регионе останется семь образовательных учреждений, которые в настоящее время относятся к объектам долгостроя.

Бучаев пояснил, что сложность с этими недостроенными объектами образования заключается в том, что они полностью финансируются из регионального бюджета, так как их строительство ведется в рамках республиканской инвестиционной программы.