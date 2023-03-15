Международный кинофестиваль "Золотой Витязь" пройдет в Грозном

Опубликовано: 23:51, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Чечни городе Грозном 21-28 мая пройдет Славянский форум кинофестиваля "Золотой Витязь". В нем в нынешнем году будут участвовать 150 фильмов из 19 стран.

Впервые в истории Славянского форума кинофестиваля "Золотой Витязь", который пройдет в столице Чечни Грозном, в нынешнем году на форуме впервые в истории соединятся две религии, несущие главные традиционные ценности - православие и ислам, рассказал президент фестиваля, народный артист РФ Николай Бурляев.

Ценителям покажут работы режиссеров из Австрии, Греции, Аргентины, Сербии, Таджикистана, Хорватии, Азербайджана, Болгарии и других государств Европы и Ближнего Востока, передает ТАСС.

Стартует фестиваль уже сегодня в Малом театре в Москве – его фестивальную программу откроет документальный фильм "Боже! Чувствую приближение Твое!", который сняли к 90-летию режиссера Андрея Тарковского. Лента выйдет в общероссийский прокат сразу после фестивальной премьеры и будет доступна для широкой аудитории.

Главная задача, стоящая перед организаторами форума, – помочь сохранению духовно-нравственных ценностей, эти положения стали основой президентского указа о сохранении культурного наследия, поведал директор программ кинофестиваля киновед Александр Семенюк.

Также он рассказал, что в нынешнем году свои картины будут представлять кинематографисты из Ирана, Кыргызстана, Узбекистана и даже Африки. Также в программе будут показаны фильмы из Великобритании.

Напомним, "Золотой Витязь" - международный кинофестиваль православного кино. Впервые он прошел в 1992 году, и с 2010 года объединяет кино, театр, музыку, литературу, изобразительное искусство под эгидой Славянского форума искусств. Фестиваль проходит под девизом "За нравственные идеалы. За возвышение души человека, а его основные темы - славянство и православие.