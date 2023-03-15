Опубликовано: 23:19, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Чечне решили открыть осетровое хозяйство и производить черную икру. Горное рыбхозяйство станет также интересным туристическим объектом, где можно будет отдохнуть в гостевом доме, поесть в рыбном ресторане, порыбачить.

В горах Северного Кавказа будут выращивать осетров и производить черную икру. Перспективное производство будет создано в Итум-Калинский районе Чечни.

Крупное рыбхозяйство станет не только экономически важным объектом, но и новой туристической достопримечательностью республики, уверен чеченский глава Рамзан Кадыров.

В настоящее время завершается строительство рыбного хозяйства. Его особенностью станет не только расположение, но и большое поголовье редких осетров-альбиносов. Производить на предприятии будут как рыбу, так и икру.

На территории будет открыта гостиница для туристов. Возводятся гостевые домики, ресторан. Желающие смогут порыбачить в специально отведенном бассейне. Горное рыбхозяйство в Чечне станет комфортным местом отдыха для всей семьи и позволит привлечь инвестиции.