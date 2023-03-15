В горах Северного Кавказа будут выращивать осетров и производить черную икру. Перспективное производство будет создано в Итум-Калинский районе Чечни.
Крупное рыбхозяйство станет не только экономически важным объектом, но и новой туристической достопримечательностью республики, уверен чеченский глава Рамзан Кадыров.
В настоящее время завершается строительство рыбного хозяйства. Его особенностью станет не только расположение, но и большое поголовье редких осетров-альбиносов. Производить на предприятии будут как рыбу, так и икру.
На территории будет открыта гостиница для туристов. Возводятся гостевые домики, ресторан. Желающие смогут порыбачить в специально отведенном бассейне. Горное рыбхозяйство в Чечне станет комфортным местом отдыха для всей семьи и позволит привлечь инвестиции.