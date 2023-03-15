Опубликовано: 22:30, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страны Европы приступили к импорту рыбной продукции из Казахстана с 15 марта. Количество компаний с правом на продажу рыбы за рубеж будет увеличено.

Еврокомиссия с 15 марта возобновила процедуру включения рыбных предприятий из Казахстана в список компаний, которым одобрен экспорт продукции на европейские рынки, сообщает пресс-служба Минсельхоза Казахстана.

Список компаний с правом на экспорт своей продукции в страны Евросоюза расширится в ближайшее время, сейчас в списке отмечены 17 предприятий.

Помимо этого, Еврокомиссия направила казахстанской стороне анкету по меду, который также сможет оказаться на прилавках европейских магазинов. Как отметили в ведомстве, делается это для укрепления двусторонних связей и дальнейшего расширения списка экспортируемых товаров.

Также в министерстве рассказали о проведении в 2018 году аудита предприятий, занимающихся производством продукции из рыбы. По итогам данного мероприятия было 11 рекомендации, об исполнении которых Казахстан сообщал в своих отчетах для Еврокомиссии.