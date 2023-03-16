Пить или не пить: кавказские минеральные воды

Люди давно заметили, что вода на Кавказе исцеляет и придает сил. В кавказских минеральных источниках есть вода на любой вкус и потребности. Рассмотрим самые популярные.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что на ставропольских прилавках появилась местная "Джигит-кола".

Сколько пить воды

Врачи сходятся в том, что для поддержания бодрости и хорошего самочувствия нужно пить воду, но расходятся в том, сколько. Самая простая формула: умножить свой вес в килограммах на 0,03. Полученное число и будет означать необходимое вам ежесуточно количество воды. Речь, естественно, идет об обычной столовой воде, а не о специальной лечебной.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Откуда в минеральной воде польза

Люди давно заметили, что вода на Кавказе исцеляет и придает сил. Первые упоминания о минеральных источниках Кавказских Минеральных вод относятся к середине XIV века. Арабский путешественник Ибн-Батут описал целебные свойства "пенистой" воды, излечивающей от многих болезней. Каким образом это происходит, тогда никто не знал. Лишь спустя столетия ученые поняли, что состав кавказских минеральных вод обусловлен творящимся в недрах Эльбруса (он ведь вулкан, кто не знал), поэтому в воде содержится много углекислоты.

Мода или необходимость

Справедливости ради стоит сказать, что вода из источника отличается по вкусу от бутилированной: в холодное время года она кажется теплой и не слишком приятной на вкус, да и бодрящих "волшебных пузырьков" в ней маловато, но пользы ощутимо больше. Моду ездить "на воды" – то есть на курорт с минеральными источниками – ввел еще Петр I, у которого во время Великого посольства неожиданно перестал шалить желчный пузырь. Правда, в петровские времена за границу к источникам мало кто ездил, зато при Александре I уже начали развивать свои, кавказские курорты, куда постепенно потянулась русская аристократия.

В кавказских минеральных источниках есть вода на любой вкус и потребности. Рассмотрим самые популярные.

Ессентуки

Когда приезжаешь в Ессентуки, пахнет морем, хотя до него очень далеко. Ощущение близости целебной воды не покидает все время пребывания на курорте. В Ессентуках множество источников, но наиболее известны №4 и №17. Сюда едут люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ); здешняя минералка способна также поднять иммунитет и вывести вредные вещества. Такое благотворное воздействие оказывают кислые соли угольной кислоты, а также высокий уровень минерализации. На курорте с водой связано множество процедур в водолечебнице, а пить ее вам порекомендуют трижды в день. Обязательно захватите бутылочку с собой, а когда вернетесь домой, магазинные "Ессентуки" вам тоже пригодятся.

Любите поесть? "Ессентуки" "промоют" всю пищеварительную систему, если выпить их за полчаса-час до еды.

"Ессентуки" "промоют" всю пищеварительную систему, если выпить их за полчаса-час до еды. Подцепили вирус? "Ессентуки" активизируют иммунитет, повысят уровень сопротивляемости организма, ускорят выведение вредных веществ.

"Ессентуки" активизируют иммунитет, повысят уровень сопротивляемости организма, ускорят выведение вредных веществ. Занимаетесь спортом? Во время тренировок вы с потом теряете не только влагу, но и минеральные элементы. Вам подойдут "Ессентуки", ощелачивающие организм, закисляющийся при физических нагрузках.

Во время тренировок вы с потом теряете не только влагу, но и минеральные элементы. Вам подойдут "Ессентуки", ощелачивающие организм, закисляющийся при физических нагрузках. Набрали лишний вес? "Ессентуки" восстановят обмен веществ, а как бонус - не дадут развиться диабету. Просто медленно выпивайте стакан воды комнатной температуры трижды в день за полчаса до еды.

"Ессентуки" восстановят обмен веществ, а как бонус - не дадут развиться диабету. Просто медленно выпивайте стакан воды комнатной температуры трижды в день за полчаса до еды. Увядает красота? Для омоложения пейте воду курсами по три−четыре недели.

Секрет "Ессентуков": подогрейте минералку, бросьте кусочек масла и добавьте молока - кашель станет более продуктивным, а боли в горле стихнут.

"Горджи"

Больше всего для тех, кто хочет выглядеть моложе, подойдет вода "Горджи", содержащая кремний, который считают минералом молодости. Состав "Горджи" связан с вулканическими процессами Эльбруса: горные породы растворяются в воде, которая поднимается с полуторакилометровой глубины, уже насыщенная минералами. Кремний - второй микроэлемент по распространенности после кислорода на земле и третий - в организме человека после железа и цинка . Он улучшает регенерацию клеток кожи, лечит воспаления. По статистике, больше 90% населения земли испытывает нехватку кремния, которую поможет восполнить кавказская минеральная вода.

"Славяновская"

Эту лечебно-столовую воду добывают в Железноводске. В начале XIX века московский врач немецкого происхождения, известный как "святой доктор", Федор Гааз и черкесский князь Измаил-Бей обнаружили первый минеральный источник на южном склоне горы Железной. Всего их там было 23, сейчас работает 16. Поскольку "Славяновскую" выкачивают с глубины около 260 метров, ее температура довольно высокая – порядка 55 градусов. Показания для приема стандартные: лечит ЖКТ, помогает восстановить силы, поднять иммунитет, усилить сопротивляемость организма к воздействию внешних негативных факторов. Применяется при лечении уха, горла, носа, дыхательных путей, а также в гинекологии.

Секрет "Славяновской": если воду получше подогреть, то она растворит слизь в желудке, снимет спазм и активизирует кровообращение ЖКТ.

"Архыз"

В Карачаево-Черкессии, в поселке Архыз (переводится как "красавица") воду добывают прямо из недр ледника. Талые воды, просачиваясь через горные породы, постепенно обогащаются микроэлементами и минерализируются. Горная вода ледников Северного Кавказа добывается у Тебердинского заповедника на высоте 1500 метров и не соприкасается с грунтовыми водами - отсюда собственно ее первозданная чистота. Минерализирован "Архыз" слабо, а потому пить его можно хоть ежедневно. Главным отличием этой воды от других минералок считают содержание в ней природного йода, причем ни много ни мало, а именно суточной дозы.

"Нарзан"

Кисловодский "Нарзан" называют "богатырь-вода". В оригинале название звучит как "нарт-санэ", то есть "напиток нартов" (богатырей). "Нарт-санэ" и получило современное звучание — нарзан. Из-за растворения в воде известняков подземные воды обогащаются ионами кальция и гидрокарбонатов. Интересно, что минеральный состав этой воды формируется быстро: для этого нужно примерно от двух до шести лет. В "Нарзане" содержится два десятка минералов и микроэлементов. В одном стакане "Нарзана" столько же кальция, сколько в двух стаканах молока. Кальций – для волос, костей и зубов; магний – от стресса.

Секрет "Нарзана": если воду выпить теплой перед едой, можно похудеть, если холодной, то поправиться.

"Новотерская"

"Новотерскую целебную" добывают с глубины 1482 метра, причем подобраться к скважине сложно – она укрыта слоем водонепроницаемых пород. Зато именно этот слой позволяет воде сохранить химический состав. Содержание полезных элементов в одном литре воды составляет большую долю суточной потребности человека:

кремниевая кислота - питает клетки организма, влияя на физическое и эмоциональное состояние человека, выводит свинец, токсины и радионуклиды, улучшает обмен веществ,

кальций - укрепляет кости,

магний – нервную систему,

калий нужен для функционирования живой клетки.

"Новотерская" лечит желудочно-кишечные болезни, заболевания нервной системы, моче- и желчевыводящих путей, применяется при ожирении и сахарном диабете. При этом она считается лечебно-столовой водой, поэтому пить ее можно не только для лечения и профилактики, но и просто как утоляющий жажду напиток.