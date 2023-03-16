Пить или не пить: кавказские минеральные воды

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что на ставропольских прилавках появилась местная "Джигит-кола".
Сколько пить воды
Врачи сходятся в том, что для поддержания бодрости и хорошего самочувствия нужно пить воду, но расходятся в том, сколько. Самая простая формула: умножить свой вес в килограммах на 0,03. Полученное число и будет означать необходимое вам ежесуточно количество воды. Речь, естественно, идет об обычной столовой воде, а не о специальной лечебной.
Откуда в минеральной воде польза
Люди давно заметили, что вода на Кавказе исцеляет и придает сил. Первые упоминания о минеральных источниках Кавказских Минеральных вод относятся к середине XIV века. Арабский путешественник Ибн-Батут описал целебные свойства "пенистой" воды, излечивающей от многих болезней. Каким образом это происходит, тогда никто не знал. Лишь спустя столетия ученые поняли, что состав кавказских минеральных вод обусловлен творящимся в недрах Эльбруса (он ведь вулкан, кто не знал), поэтому в воде содержится много углекислоты.
Мода или необходимость
Справедливости ради стоит сказать, что вода из источника отличается по вкусу от бутилированной: в холодное время года она кажется теплой и не слишком приятной на вкус, да и бодрящих "волшебных пузырьков" в ней маловато, но пользы ощутимо больше. Моду ездить "на воды" – то есть на курорт с минеральными источниками – ввел еще Петр I, у которого во время Великого посольства неожиданно перестал шалить желчный пузырь. Правда, в петровские времена за границу к источникам мало кто ездил, зато при Александре I уже начали развивать свои, кавказские курорты, куда постепенно потянулась русская аристократия.
В кавказских минеральных источниках есть вода на любой вкус и потребности. Рассмотрим самые популярные.
Ессентуки
Когда приезжаешь в Ессентуки, пахнет морем, хотя до него очень далеко. Ощущение близости целебной воды не покидает все время пребывания на курорте. В Ессентуках множество источников, но наиболее известны №4 и №17. Сюда едут люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ); здешняя минералка способна также поднять иммунитет и вывести вредные вещества. Такое благотворное воздействие оказывают кислые соли угольной кислоты, а также высокий уровень минерализации. На курорте с водой связано множество процедур в водолечебнице, а пить ее вам порекомендуют трижды в день. Обязательно захватите бутылочку с собой, а когда вернетесь домой, магазинные "Ессентуки" вам тоже пригодятся.
- Любите поесть? "Ессентуки" "промоют" всю пищеварительную систему, если выпить их за полчаса-час до еды.
- Подцепили вирус? "Ессентуки" активизируют иммунитет, повысят уровень сопротивляемости организма, ускорят выведение вредных веществ.
- Занимаетесь спортом? Во время тренировок вы с потом теряете не только влагу, но и минеральные элементы. Вам подойдут "Ессентуки", ощелачивающие организм, закисляющийся при физических нагрузках.
- Набрали лишний вес? "Ессентуки" восстановят обмен веществ, а как бонус - не дадут развиться диабету. Просто медленно выпивайте стакан воды комнатной температуры трижды в день за полчаса до еды.
- Увядает красота? Для омоложения пейте воду курсами по три−четыре недели.
Секрет "Ессентуков": подогрейте минералку, бросьте кусочек масла и добавьте молока - кашель станет более продуктивным, а боли в горле стихнут.
"Горджи"
Больше всего для тех, кто хочет выглядеть моложе, подойдет вода "Горджи", содержащая кремний, который считают минералом молодости. Состав "Горджи" связан с вулканическими процессами Эльбруса: горные породы растворяются в воде, которая поднимается с полуторакилометровой глубины, уже насыщенная минералами. Кремний - второй микроэлемент по распространенности после кислорода на земле и третий - в организме человека после железа и цинка . Он улучшает регенерацию клеток кожи, лечит воспаления. По статистике, больше 90% населения земли испытывает нехватку кремния, которую поможет восполнить кавказская минеральная вода.
"Славяновская"
Эту лечебно-столовую воду добывают в Железноводске. В начале XIX века московский врач немецкого происхождения, известный как "святой доктор", Федор Гааз и черкесский князь Измаил-Бей обнаружили первый минеральный источник на южном склоне горы Железной. Всего их там было 23, сейчас работает 16. Поскольку "Славяновскую" выкачивают с глубины около 260 метров, ее температура довольно высокая – порядка 55 градусов. Показания для приема стандартные: лечит ЖКТ, помогает восстановить силы, поднять иммунитет, усилить сопротивляемость организма к воздействию внешних негативных факторов. Применяется при лечении уха, горла, носа, дыхательных путей, а также в гинекологии.
Секрет "Славяновской": если воду получше подогреть, то она растворит слизь в желудке, снимет спазм и активизирует кровообращение ЖКТ.
"Архыз"
В Карачаево-Черкессии, в поселке Архыз (переводится как "красавица") воду добывают прямо из недр ледника. Талые воды, просачиваясь через горные породы, постепенно обогащаются микроэлементами и минерализируются. Горная вода ледников Северного Кавказа добывается у Тебердинского заповедника на высоте 1500 метров и не соприкасается с грунтовыми водами - отсюда собственно ее первозданная чистота. Минерализирован "Архыз" слабо, а потому пить его можно хоть ежедневно. Главным отличием этой воды от других минералок считают содержание в ней природного йода, причем ни много ни мало, а именно суточной дозы.
"Нарзан"
Кисловодский "Нарзан" называют "богатырь-вода". В оригинале название звучит как "нарт-санэ", то есть "напиток нартов" (богатырей). "Нарт-санэ" и получило современное звучание — нарзан. Из-за растворения в воде известняков подземные воды обогащаются ионами кальция и гидрокарбонатов. Интересно, что минеральный состав этой воды формируется быстро: для этого нужно примерно от двух до шести лет. В "Нарзане" содержится два десятка минералов и микроэлементов. В одном стакане "Нарзана" столько же кальция, сколько в двух стаканах молока. Кальций – для волос, костей и зубов; магний – от стресса.
Секрет "Нарзана": если воду выпить теплой перед едой, можно похудеть, если холодной, то поправиться.
"Новотерская"
"Новотерскую целебную" добывают с глубины 1482 метра, причем подобраться к скважине сложно – она укрыта слоем водонепроницаемых пород. Зато именно этот слой позволяет воде сохранить химический состав. Содержание полезных элементов в одном литре воды составляет большую долю суточной потребности человека:
- кремниевая кислота - питает клетки организма, влияя на физическое и эмоциональное состояние человека, выводит свинец, токсины и радионуклиды, улучшает обмен веществ,
- кальций - укрепляет кости,
- магний – нервную систему,
- калий нужен для функционирования живой клетки.
"Новотерская" лечит желудочно-кишечные болезни, заболевания нервной системы, моче- и желчевыводящих путей, применяется при ожирении и сахарном диабете. При этом она считается лечебно-столовой водой, поэтому пить ее можно не только для лечения и профилактики, но и просто как утоляющий жажду напиток.