"Ахмат" уступил "Краснодару" и вылетел из Кубка России

Опубликовано: 16:54, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Краснодар" пробился в полуфинал Пути регионов Кубка России по футболу, уверенно разгромив на выезде "Ахмат". Встреча проходила в Грозном и завершилась победой гостей со счетом 3:0. Голами отметились Мозес Дэавид и Никита Кривцов.

В Грозном состоялась встреча 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу между "Ахматом" и "Краснодаром".

Победу со счетом 3:0 одержали гости. Голами отметились нападающий Мозес Дэвид (27-я минута) и полузащитник Никита Кривцов (60-я и 90+3).

Отметим, что в конце первого тайма грозненцы остались вдесятером из-за удаления полузащитника Артема Тимофеева.

Напомним, в минувшие выходные состоялся 25-й тур чемпионата России по футболу. "Ахмат" 11 марта принимал на своем поле "Локомотив". Несмотря на то, что железнодорожники остались по ходу встречи вдевятером, победу одержала именно московская команда. Единственный мяч был забит в самом начале встречи – отличился хавбек Сергей Пиняев.

В субботу также состоялась встреча "Краснодар" - "Динамо". Счет в матче открыли москвичи в середине первого тайма, однако затем хозяева отправили в сетку ворот гостей три мяча и одержали волевую победу (3:1).