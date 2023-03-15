Алиев прибыл в Турцию

Опубликовано: 19:50, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

Самолет президента Азербайджана Ильхама Алиева приземлился в Анкаре. Глава государства примет участие в саммите Организации тюркских государств.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Анкару, сообщает пресс-служба главы государства.

Самолет с Ильхамом Алиевым на борту приземлился в аэропорту "Эсенбога" в турецкой столице. В честь почетного гостя был выстроен почетный караул и вывешены государственные флаги Турции и Азербайджана.

Отмечается, что президент республики прибыл в Анкару для участия в саммите глав государств Организации тюркских государств. В аэропорту "Эсенбога" встретили официальные лица Турции.

Цели саммита

Внеочередной саммит лидеров стран ОТГ пройдет 16 марта в столице Турции по предложению Баку. В нем будут участвовать главы государств и правительств стран-членов и наблюдателей организации, а также генсек ОТГ.

Главы государств посвятят мероприятие теме "Стихийное бедствие – управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь", в рамках которой будут обсуждаться механизмы многостороннего сотрудничеств и координации в рамках ОТГ в борьбе с чрезвычайными ситуациями. Завершится программа подписанием Анкаринской декларации.