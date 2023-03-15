Почему зерновая сделка России и Запада оказалась "однобокой" 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Летом прошлого 2022 года, а точнее - 22 июля, в Стамбуле была заключена так называемая зерновая, или продуктовая сделка. Ее подписали сразу четыре стороны - Россия, Украина, Турция и ООН. Однако после неоднократного ее продления очередной срок завершения действия соглашения наступает 18 марта, и тут с продлением возникли вполне ожидаемые сложности…

Собственно сама сделка была заключена между Россией и Украиной, последней нужно было срочно куда-то девать зерно, накопившееся в элеваторах в украинских портах. Украине сильно мешала Россия, контролирующая морские пути украинских сухогрузов с зерном из портов Одессы, Черноморска и Южного. Однако Россия пошла ей навстречу, пообещав, что не будет препятствовать вывозу зерна. Турция и ООН выступили гарантами сделки, а Россия и Украина заключили соглашения с ними по отдельности. Однако это было лишь первой частью соглашения, которое подписали на срок в 120 дней.

О чем позабыли на Западе

У сделки есть еще одна часть, и срок ее действия значительно больше - до июля 2025 года. Согласно документу, страны Запада гарантируют России, несмотря на санкции, помощь в вывозе теперь уже российского зерна и другой российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Однако на деле оказалось, что эту часть Запад воспринял чисто формально и не торопится ее выполнять - до сих пор у него находилось множество причин, чтобы так и не выполнить своей части договоренности.

Тормозились банковские платежи, ставилась под сомнение транспортная логистика таких перевозок, создавались проблемы со страховками российских судов, оставалась под запретом финансовая деятельность российских банков, находящихся под санкциями, на ровном месте возникали проблемы с поставками аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса – понятно, что, если поставить перед собой именно такую цель, то для ее достижения найдется масса инструментов. Сделка получилась однобокой: если она полностью устраивала Украину – только к ноябрю прошлого года из страны вывезли более 10 млн тонн зерна – то она совершенно не устраивала Россию, чьи грузы застревали то в портах стран Балтии, то зерно поступало совсем не тому, кому оно предназначалось.

Мария Новоселова/

Помощь не по адресу

С адресной поставкой отдельная история. Соглашением оговаривалось, что в первую очередь экспортируемое зерно должны получить беднейшие страны мира. Однако Европа, увидевшая новые цены на прилавках своих магазинов, подсуетилась и перенаправила поток зерна в свои закрома. Показательно, что за всю историю зерновой сделки до таких стран дошло лишь 3% экспортируемого Россией и Украиной зерна. Та же участь постигла и безвозмездно переданные для них российские удобрения: так, до Африки из 262 тыс тонн переданной дошла лишь одна партия в 20 тыс т удобрений, их получили в Малави. Более того – Евросоюз открыто заявил о нежелании отправлять российские удобрения беднейшим странам Африки и Латинской Америки.

Все эти накопившиеся Россией претензии и стали темой откровенного разговора, который состоялся два дня назад в Женеве в ходе консультаций российской межведомственной делегации во главе с заместителем МИД РФ Сергеем Вершининым с представителями ООН во главе с генсеком Конференции по торговле и развитию Ребекой Гринспен и главой Управления по координации гуманитарных вопросов Мартином Гриффитсом.

Как отметил Вершинин, Россию не устраивает отсутствие реального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, а поэтому, исходя из пакетного характера предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, Россия не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней.

Что дальше?

Если Украину вполне устраивает вывоз ее продукции, который идет стабильными темпами и приносит немалый доход бюджету страны, то на пути российских сельхозэкспортеров по-прежнему сохраняются барьеры, а заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные послабления для продовольствия и удобрений на деле не работают, признали даже в Женеве. Однако пока сделка сохраняется именно в первоначальном формате, поэтому и будет продлена российской стороной всего на два месяца – до середины мая: стране не нужен такой однобокий подход.

С другой стороны, Запад, уже почувствовавший на себе дыхание продовольственного кризиса и увидевший пустые полки в своих хлебных магазинах, будет всячески настаивать на продлении соглашения, хотя вряд ли что-то изменит в своем поведении. И если Киев хотел бы продлить его как минимум на год и добавить в соглашение Николаевский порт, то Москву нынешняя ситуация категорически не устраивает, хотя на нее в этом отношении уже давят ООН, Евросоюз, страны G7, Саудовская Аравия и Турция. В США тоже настаивают на сохранении и даже расширений договоренностей. Устоит ли Москва? Конечно. Других вариантов заставить уважать договоренности у нас нет, и все будет зависеть от того, изменит ли Запад свое отношение к своей части договоренностей.