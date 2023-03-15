Навруз-2023. Пресс-конференция в Правительстве Москвы

Опубликовано: 17:15, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

15 марта в Информационном центре Правительства Москвы состоялась пресс-конференция, посвященная празднованию Навруза в Москве.

Навруз символизирует наступление весны, обновление природы и человека, очищение души и начало новой жизни. Его название в переводе с фарси означает «новый день». В честь этого древнего народного праздника 25 марта при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы в столице состоится концертная программа.



Участниками концертной программы станут Заслуженный артист Республики Адыгея Айдамир Мугу, Заслуженная артистка России Азиза, заслуженный артист России Денис Майданов, народная артистка Республики Дагестан, народная артистка Чеченской Республики Патимат Кагирова, а такие популярные артисты, Элвин Грей, Gazan, хореографический ансамбль народного танца «Асса», детский музыкальный театр «Домисолька».