© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новруз - один из самых любимых праздников у иранских и тюркских народов. Он отмечается в весеннее равноденствие, знаменуя приход весны и начало нового года. В ряде стран праздник получил статус государственного. В 2009 году Новруз вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Новруз - главный праздник весны - ежегодно во всем мире отмечают представители тюрских и иранских народов. Он знаменует пробуждение весны и мира, начало нового года.

Когда отмечают Новруз?

Какого числа наступает праздник, зависит от года.

Новруз празднуют в день весеннего равноденствия, 21 марта. В этот момент день удлиняется настолько, что становится равным ночи. Так наступает новый год по астрономическому солнечному календарю.

Исключение составляет високосный год - во время него весеннее равноденствие приходится на день раньше. Поэтому в некоторых странах раз в четыре года Новруз отмечают 20 марта.

Что означает праздник?

В переводе с персидского языка слово Новруз означает "новый день". Этот праздник - начало новой жизни, возрождение человека и природы. Он считается одним из самых древних и веселых праздников в истории.

Новруз не имеет прямого отношения к традициям ислама, он уходит корнями в зороастризм. Тем не менее, он широко празднуется в ряде мусульманских стран.

Праздник в разных языках называется немного по-разному: Новруз в Азербайджане, Навруз в Узбекистане, Наурыз в Казахстане, Нооруз в Кыргызстане... Однако суть его от этого не меняется - это прежде всего праздник обновления.

Где отмечают Новруз?

Новруз отмечается с размахом во множестве стран: в Азербайджане, Иране, Турции, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Афганистане, Пакистане, Туркменистане, Таджикистане, Грузии, а также в Албании и Македонии. Празднуют его и в отдельных регионах России (например, в Дагестане), Китая и Индии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Многие страны объявили Новруз государственным праздником. В Азербайджане, например, согласно Трудовому кодексу праздник отмечается пять дней.

Вторники перед Новрузом

В Азербайджане Новруз начинают праздновать заранее, а точнее, за четыре недели до наступления астрономической весны. Пробуждению природы, по преданиям, предшествует пробуждение четырех стихий. Именно с ними и связаны особые вторники - илахыр чершенбе. Вторник в тюркской мифологии - священный день.

Каждый из вторников "серого месяца" Бозай соответствует одной стихии природы.

Первым приходит Су чершенбеси - Вторник воды, с его наступления начинается в Азербайджане обратный отсчет до Новруз байрама. Второй вторник связан с огнем и называется Од чершенбе. Затем следует черед Вторника ветра - Йел чершенбеси, а завершает череду последний вторник, Торпаг чершенбеси, день, когда от зимней спячки просыпается земля.

Считается, что каждая из очнувшихся стихий помогает пробудиться следующей, чтобы в финале талая, живая вода, яркое солнце, теплый ветер и плодородная почва помогли прийти в мир новой весне.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В каждый из вторников есть свои особые традиции, однако одна из них общая, причем ей следуют и в сам Новруз - это разжигание костров и прыжки через них, которые очищают человека перед приходом нового года.

Как отмечают главный праздник весны?

В разных странах праздник весны отмечают по-разному. Вот, например, как празднуют Новруз в Азербайджане.

Одна из самых ярких традиций - костры, символизирующие очищение и возрождение. Считается, что семь прыжков через огонь избавят от бед и проблем перед новым годом. Костры нельзя тушить водой, они должны догореть сами, поэтому у многих Новруз ассоциируется с ароматным дымом.

Молодые девушки на Новруз продолжают гадать - теми же гаданиями, что и на Торпаг чершенбеси.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще одна народная традиция - театрализованное представление под названием "Кос-кеса", наглядно показывающее изгнание зимы и приход весны. Его главные персонажи - Коса и Кечал, они символизируют зиму и одеты в блеклые одежды. По сюжету они терпят поражение, и приходит Весна.

Новруз обычно отмечают со всей семьей, которая собирается за большим столом. Если в Новруз человек оказывается не дома, то его может ждать несчастье. В то же время, в любом доме будут рады гостям. В знак особого гостеприимства дверь дома оставляют открытой, свет в окнах горит до рассвета.

У Новруза есть и любимые цвета - зеленый и красный, именно их часто выбирают для праздничных нарядов. Зеленый - это цвет жизни, а красный - цвет плодородия и энергии.

Что должно быть на столе?

Главное блюдо в Новруз - это праздничный плов, шах-плов.

В центре стола в Азербайджане ставят сямяни - молодые ростки пшеницы. Их высаживают в Су чершенбеси, а в Торпаг чершенбеси зеленые ростки повязывают красной лентой.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Угощение на Новруз - богатое, изобильное, ведь чем более щедры будут хозяева, тем щедрее на радости и удачи будет год. На столе должно быть много сладостей и никаких солений, обязательны крашеные яйца, символизирующие зарождение новой жизни.

Существует поверье, что на праздничном столе должно быть семь предметов, название которых начинаются на "с":

сямяни, сабзи - свежая зелень, сумах - приправа, сирке - уксус, сенджид - облепиха, сиб - яблоки, сикке - золотая монета.

Такой набор не случаен. Зелень означает возрождение, уксус - мудрость и выдержку, яблоко - красоту и здоровье, яблоня - достаток и мать-землю, монета - богатство и солнце.

Сладости

В Новруз в Азербайджане принято готовить такие традиционные сладости, как пахлава, шекербура, шор гогал. Каждое лакомство имеет особое значение: шекербура - символ новолуния, пахлава - символ звезд, гогал - символ солнца.

Пекут и пирожки бадамбура из песочного теста и миндаля, печенье кята и курабье.

Вся эта выпечка любима азербайджанцами с детства и предвещает сладкий, счастливый год.

Сладости собирают на праздничный поднос - хончу, которую украшают свечами по числу присутствующих.

Иногда на стол ставят зеркало. Поверье гласит, что новый год начинается тогда, когда поставленное на зеркало крашеное яйцо начинает колебаться.

Поздравления

В праздник обычно желают: Новруз байрамыныз мубарак олсун!

Что означает: пусть ваш праздник Навруза будет благословенным! Счастливого Новруза!

Еще одно поздравление - Байрам гяльды, Новруз гяльды! Это означает "Новруз наступил!"

Люди желают друг другу счастливого года и обязательно угощают сладостями. Еще одна добрая традиция, чаще встречающаяся в небольших селах: дети оставляют шапки на порогах соседних домов в ожидании сладкого гостинца.

Омар Хайям писал:

Дождем Навруза увлажнилось поле. Из сердца прочь гони и скорбь и боли.

Новруз в Иране - особый праздник

В Иране Новруз - это буквально Новый год. В этот день, то есть 21 марта по григорианскому летоисчислению, в стране начинается новый год по солнечному календарю.

Празднование нового года в Иране длится обычно почти две недели. Первые пять дней посвящены встрече Новруза. Улицы городов украшают, люди ходят друг к другу в гости, накрывают особый праздничный стол "хафт син", который включает сямяни, сумах, яблоки, чеснок и уксус, причем каждый элемент символичен, например, за здоровье отвечает чеснок, уксус означает терпение.

Многие в этот день одеваются в костюм Хаджи Фируза - фольклорного персонажа, предвестника весны в красном наряде.

Международное признание

Новруз байрам в 2009 году был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Заявку подавали совместно 12 стран, в том числе Азербайджан, Турция, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан.

В 2010 году Новруз получил международный статус праздника. Тогда же ООН объявила 21 марта международным днем Новруза.