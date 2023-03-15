Мирзоян купил особняк вместо встречи с главами МИД Азербайджана и РФ  

Глава правительства Армении Никол Пашинян назвал причину отсутствия главы МИД Армении Арарта Мирзояна на встрече с министрами иностранных дел Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым в декабре 2022 года.
По словам Пашиняна, министру помешали обстоятельства непреодолимой силы.
«Мирзоян не поехал на встречу в силу объективных обстоятельств, так как присутствие министра в Армении в те дни было жизненной необходимостью»
– сказал он.
Впоследствии армянским изданием Civilnet am было установлено, что в этот момент Мирзоян покупал в кредит новый особняк.
В частности, дата сделки зафиксирована в кадастровых документах приобретенной министром недвижимости. Кроме того, время проведения сделки содержится и в договоре, который был заключен между банком, продавцом и Мирзояном. Под документом стоит подпись министра.
«Дата заключения договора – 23 декабря 2022 года – день встречи глав МИД трех стран в Москве»
– пишет издание.