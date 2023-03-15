Мирзоян купил особняк вместо встречи с главами МИД Азербайджана и РФ  

Опубликовано: 15:10, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян вместо того, чтобы быть на встрече с коллегами из России и Азербайджана, решал свои жилищные вопросы. Установлено, что в момент переговоров он покупал новый особняк.

Глава правительства Армении Никол Пашинян назвал причину отсутствия главы МИД Армении Арарта Мирзояна на встрече с министрами иностранных дел Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым в декабре 2022 года.

По словам Пашиняна, министру помешали обстоятельства непреодолимой силы.

«Мирзоян не поехал на встречу в силу объективных обстоятельств, так как присутствие министра в Армении в те дни было жизненной необходимостью»

– сказал он.

Впоследствии армянским изданием Civilnet am было установлено, что в этот момент Мирзоян покупал в кредит новый особняк.

В частности, дата сделки зафиксирована в кадастровых документах приобретенной министром недвижимости. Кроме того, время проведения сделки содержится и в договоре, который был заключен между банком, продавцом и Мирзояном. Под документом стоит подпись министра.

«Дата заключения договора – 23 декабря 2022 года – день встречи глав МИД трех стран в Москве»

– пишет издание.