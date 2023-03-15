РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россия газифицирована на 73%

Россия газифицирована на 73%
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В России продолжается догазификация. В настоящее время выполнено 730 тыс соответствующих заявок.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил о том, что уровень газификации в стране достиг 73%.

По его словам, в настоящее время число поданных заявок на догазификацию превышает 1 млн 100 тыс, при этом порядка 730 тыс заявок уже исполнено, газ подведен до границ более 504 тыс. участков.

«Уровень газификации по стране достиг 73%»

 – констатировал он.

В России растет энергопотребление

Шульгинов отметил также рост потребления электроэнергии в России с начала текущего года на 1,3% в годовом выражении.

В Минэнерго также спрогнозировали, что, вероятно,  рост энергопотребления в России в 2023 году составит 1,5-1,6%.

Дагестан перевыполнил план по догазификации

Дагестан перевыполнил план по догазификации

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1075 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version