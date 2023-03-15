Россия газифицирована на 73%

В России продолжается догазификация. В настоящее время выполнено 730 тыс соответствующих заявок.
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил о том, что уровень газификации в стране достиг 73%.
По его словам, в настоящее время число поданных заявок на догазификацию превышает 1 млн 100 тыс, при этом порядка 730 тыс заявок уже исполнено, газ подведен до границ более 504 тыс. участков.
«Уровень газификации по стране достиг 73%»
– констатировал он.
В России растет энергопотребление
Шульгинов отметил также рост потребления электроэнергии в России с начала текущего года на 1,3% в годовом выражении.
В Минэнерго также спрогнозировали, что, вероятно, рост энергопотребления в России в 2023 году составит 1,5-1,6%.