В Стамбуле горел ресторан

Возгорание произошло в среду в одном из ресторанов в туристическом центре Стамбула. Пламя перекинулось на здание церкви Святой Марии Драперис. В настоящее время пожар потушен.
Пожар вспыхнул сегодня в одном из ресторанов на проспекте Истикляль в Стамбуле. Установлено, что возгорание возникло на кухне ресторана, затем пламя перекинулось на здание церкви Святой Марии Драперис. В результате пожар достиг комнат для гостей и служителей церкви.
В связи с возгоранием были приостановлены рейсы исторического трамвая, курсирующего по Истиклялю.
В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.