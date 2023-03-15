В Стамбуле горел ресторан

Опубликовано: 13:37, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возгорание произошло в среду в одном из ресторанов в туристическом центре Стамбула. Пламя перекинулось на здание церкви Святой Марии Драперис. В настоящее время пожар потушен.

Пожар вспыхнул сегодня в одном из ресторанов на проспекте Истикляль в Стамбуле. Установлено, что возгорание возникло на кухне ресторана, затем пламя перекинулось на здание церкви Святой Марии Драперис. В результате пожар достиг комнат для гостей и служителей церкви.

В связи с возгоранием были приостановлены рейсы исторического трамвая, курсирующего по Истиклялю.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.