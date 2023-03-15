Мирзиеев может стать пожизненным президентом Узбекистана

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Парламент Узбекистана принял поправки в Конституцию. Они увеличивают срок президентства с пяти до семи лет. Мирзиеев руководит Узбекистаном с 2016 года. В 2021 году он переизбрался на второй 5-летний срок. По действующей Конституции один человек может занимать пост президента лишь два срока подряд, но в поправках есть один нюанс.

Обнуление сроков

Изменения, вносимые в Конституцию, обнуляют предыдущие сроки Шавката Мирзиеева. Следующие выборы президента пройдут в 2026 году, и если на них опять победит Мирзиеев, то он сможет руководить Узбекистаном до 2040 года. Сейчас Шавкату Миромоновичу 65 лет, то есть в 2040-м году ему будет 82. Это фактически пожизненное правление.

Окончательное решение по поводу продления сроков президентства будет принято на референдуме 30 апреля. Согласно центрам изучения общественного мнения, рейтинг доверия к Мирзиееву зашкаливает. На последних выборах он набрал больше 80%.

Успехи Мирзиеева

Возможно, найдутся критики, которые напомнят о протестах в Каракалпакстане и тысячах граждан Узбекистана, работающих за рубежом. Но для справедливости необходимо отметить, что уровень развития Узбекистана за годы правления Мирзиеева действительно вырос. С 2018 года ВВП постоянно растет, причем в последние годы темпы роста составляют около 5%. На 2023 год даются такие же прогнозы. Уровень безработицы снижается, что является большим достижением для страны с постоянно растущим населением.

Узбекистан стал одним из главных рынков для инвестиций на пространстве СНГ, уступая разве что Казахстану. В СМИ регулярно появляются новости о том, что та или иная страна инвестирует миллиарды долларов в узбекскую экономику или запускает какой-то новый мега-проект. В списке главных инвесторов, кстати, лидирует Россия. Далее следуют Китай и Турция.

Узбекистан на международной арене

Еще одним достижением Мирзиеева является открытие Узбекистана миру. Благодаря его многополярной политике Узбекистан остается нейтральной страной и поддерживает хорошие отношения почти со всеми странами. Все начинается с соседей. Пока две страны ОДКБ - Кыргызстан и Таджикистан - все еще выясняют отношения из-за рубежей, Мирзиеев уже договорился с кыргызами, в начале года они определились с границами.

Отношения с Россией развиваются очень позитивно. Если президент Ислам Каримов держался подальше от евразийства, то сейчас в Ташкенте рассматривают интеграцию в ЕАЭС. Узбекистан при Мирзиееве наконец перестал отгораживаться от тюркского мира и в 2019 году вступил в Тюркский совет.

Более того, Узбекистан сам становится центром мировой политики. В прошлом году в сентябре в Самарканде прошел масштабный саммит ШОС с участием 13 иностранных лидеров, включая Владимира Путина, Си Цзиньпина, Реджепа Тайипа Эрдогана, Ильхама Алиева, Касыма-Жомарта Токаева, президентов Индии и Пакистана. Через два месяца в Самарканде состоялся первый саммит Организации тюркских государств. Обе встречи повысили статус Узбекистана как регионального лидера.

Перспективы Узбекистана

Переизбрание и продление власти Шавката Мирзиеева, конечно, не соответствует западному пониманию демократии. Скорее всего, европейские СМИ и НКО будут писать о "новой диктатуре" на просторах Евразии. Однако, пока Узбекистан остается выгодным центром инвестиций, никто с ним отношения портить не будет. Напомним, что Узбекистан входит в десятку стран по запасам золота, урана, газа, меди, калия и фосфатов. В условиях дефицита ресурсов на Западе значение таких богатых стран будет лишь расти.

Россия никогда не интересовалась тем, какой строй практикуется в партнерских странах. Узбекистан остается не только партнером, но и союзником. Учитывая что при Мирзиееве отношения с Москвой стали еще крепче, едва ли Россию будет беспокоить конституционная реформа в Узбекистане.