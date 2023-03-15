Шапка Мономаха: загадки российского символа власти

Опубликовано: 21:00, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Шапка Мономаха - главная царская шапка великих князей и царей, символ самодержавия в России. Историки строят различные гипотезы – византийского, татарского или русского происхождения шапка.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что Музеи Кремля не будут посылать экспонаты в Европу до отмены санкций.

Хранится шапка Мономаха в Оружейной палате и считается древнейшим и ценнейшим экспонатом в коллекции Музеев Московского Кремля. Крылатая фраза "тяжела ты, шапка Мономаха" из трагедии Пушкина "Борис Годунов" стала одной из самых употребляемых характеристик величайшей ответственности государя за свою державу.

Та ли это шапка?

Хотя Борис Годунов, а точнее, Александр Сергеевич Пушкин несколько преувеличивал реальную тяжесть символа. Он весит всего 993,66 грамм – не так уж и много. Правда, современный внешний вид реликвии отличался от начального. Именно вокруг этого обстоятельства многие десятилетия историки строят различные гипотезы – византийского, татарского или русского происхождения шапка. "Каноническое" текстовое описание шапки Мономаха, содержащееся в Описи московской Оружейной Палаты 1884 года, гласит:

Венец состоит из восьми продолговатых треугольных дощечек, покрытых с лицевой стороны сканью, соединенных острыми концами под яблоком…на яблоке гладкий золотой крест; по концам и в подножии его четыре жемчужины, на яблоке в гнездах, украшенных сбоку колечками, на долгих застежках три крупных камня: яхонт лазоревый (синий сапфир), яхонт желтый (желтый сапфир) и просверленный лал (красная шпинель); опушка на шапке соболья.

Таким образом, на шапке Мономаха расположено шесть видов камней общим числом 43. Сама она изготовлена из золота. Внутри шапки, согласно Описи 1884 года, винты медные. Однако более ранняя опись 1696 года сообщает, что закладки и крючки внутренности шапки Мономаха, были из серебра. Уже серьезное противоречие.

Согласно исследованиям сотрудников Оружейной палаты, соболья опушка и крест на ней появились значительно позднее. Еще одна удивительная особенность работы мастеров - золотые пластины по уровню исполнения значительно превосходят качество соединения шапки в единое целое. Это позволяет предположить, что шапка была собрана мастерами низшего класса из частей произведения более искусных ювелиров. Но и это утверждение не более чем одна из гипотез.

Византийская версия

Упоминаемые в расширенной версии описания "византийские завитки" золотых пластинах тульи стали одним из оснований традиционной версии происхождения символа власти. Каноническая история гласит, что византийский император Константин IX Мономах преподносит головной убор в качестве дара киевскому князю Владимиру Всеволодовичу Мономаху, который по матери был внуком базислевса.

Примечательно, что впервые шапка Мономаха упоминается в Летописи, повествующей о "поставлении" Дмитрия (внука Ивана III) на великое княжение в 1518 году. Только с этого момента официальная версия закрепляется в летописных источниках, а затем и в исторических исследованиях и учебниках. В Сказании о князьях Владимирских утверждается:

В то время правил в Царьграде благочестивый царь Константин Мономах и воевал он тогда с персами и латинянами. И принял он мудрое царское решение — отправил послов к великому князю Владимиру Всеволодовичу… С шеи своей снял он животворящий крест, сделанный из животворящего древа, на котором был распят сам владыка Христос. С головы же своей снял он венец царский и положил его на блюдо золотое... и послал их к великому князю Владимиру Всеволодовичу… И с тех пор великий князь Владимир Всеволодович стал именоваться Мономахом, царем великой Руси.

И все бы хорошо, только было в это время Владимиру Всеволодовичу два года. Да и большой вопрос – называли ли его Мономахом при жизни. Прямых подтверждений этому нет.

Ордынская версия

Ордынская гипотеза происхождения Шапки Мономаха поддерживается рядом ведущих советских и российских историков. По их версии, это дар хана Золотой Орды Узбека Великому Князю Ивану Калита. Николай Борисов считал, что шапка Мономаха на самом деле была женским монгольским головным убором, который носила или получила в качестве приданого Агафья (сестра Узбека и супруга Ивана). Так будущий символ российской самодержавной власти и попал в руки к князю Ивану. Очевидно, что в тот момент он не имел ни меховой опушки, ни, тем более, навершия с крестом. Значит, по мнению этой группы историков, Шапка Мономаха представляла собой первоначально конусообразную тюбетейку с монгольскими узорами.

Против этой версии работает несколько аргументов. Главный из них, восточная традиция считала недопустимой передачу сакрального символа власти от одного правителя другому, за исключением кровного наследования. Тем более, на протяжении многих лет именно русские князья с данью передавали богатые подарки ордынским ханам, а не наоборот.

Патриотическая версия

Историки этого направления утверждают, что первый ярус составлен из золотых деталей шлемов сыновей Ивана Красного — княжича Ивана и Дмитрия Донского. Богатое оформление камнями и мехом добавили только в XVI веке. Предполагается, что золотые пластины тульи изготовлены в XIII, а окончательный вариант шапки появился в 1520-х годах. Эту гипотезу подтверждает расположение орнаментальной окантовки пластин: угловые элементы узора направлены в разные стороны, как если бы части двух очень похожих головных уборов были сложены в одно целое

Дискуссии продолжаются

Датировка отдельных элементов венца не дает и не сможет дать ответа на вопрос о точном возрасте шапки Мономаха. Как и многие исторические династические головные уборы, это сложный составной предмет. Точно так, как и российская история - сложный, многоаспектный и противоречивый процесс. Тем интереснее его изучать.