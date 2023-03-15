Жителям новостроек ингушской Назрани сегодня вернут отключенный газ

Опубликовано: 10:46, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти ингушской Назрани решили вернуть газ в дома жителей новостроек, отключенный из-за того, что у них нет документов на дома. Газа в новом микрорайоне города нет с 7 марта.

Руководству ингушской Назрани пришлось собирать оперативное совещание, чтобы срочно решить созданную ими же проблему – как вернуть газоснабжение района новостроек, отключенное 7 марта из-за отсутствия документов на домовладения, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Как вернуть газ

По инициативе главы Назрани Урусхана Евлоева в мэрии прошло оперативное совещание с участием заместителей руководителя ООО "Газпром межрегионгаз Назрань" Зелимхана Алиханова, Ибрагима Имиева и председателя горсовета Богатырева Юсупа. Чиновники пришли к общему решению – сегодня газоснабжение в районе за каналом будет восстановлено, заверил представитель администрации, передает "Интерфакс".

Уже с 10:00 в районе новостроек работает оперативная мобильная группа, в которую входят представители газовой компании, муниципалитета и жителей микрорайона. Они решают, как в кратчайшие сроки разрешить сложившуюся ситуацию.

За что людей оставили без тепла

ООО "Газпром межрегионгаз Назрань", несмотря на холодную погоду, отключил жителей новых домов в микрорайоне за каналом из-за того, что у большинства из них не было оформленных договоров на земельные участки и частные домовладения, не проведена инвентаризация и официально не проводилась газификация участков.

Без возможности согреться и приготовить пищу жители микрорайона "за каналом", как говорят местные, живут больше недели.

Жители Альтиевского муниципального района Назрани, в котором по данным местных СМИ проживают тысячи людей, записали видеообращение к республиканским и федеральным властям с просьбой помочь им в возобновлении газоснабжения и оперативном оформлении документов на частные дома.

Газ вернут с оговорками

Власти договорились дать жителям микрорайона района отсрочку на 3-6 месяцев на оформление домовладений, не прекращая подачу газа - но только после того, как они позволят провести инвентаризацию жилья. Газовики подготовили более 20 мобильных групп, чтобы оперативно проводить опись, рассказали в центре управления регионом.