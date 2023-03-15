В столичный регион приходит весна

Опубликовано: 9:33, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе установится настоящая весенняя погода – будет дуть теплый ветер, воздух прогреется до комфортных 8-10 градусов тепла, пока еще скользко, но уже солнечно и сухо, и только давление останется чуть ниже нормы.

В московский регион идет долгожданная весна – установится весенняя погода, с утра солнечно и тепло, чему способствует теплый южный ветер, который перегоняет теплые воздушные массы. Активно тает весь тот снег, который собрался в дни снегопадов.

Сегодня в столичном регионе будет преобладать переменная облачность, осадков синоптики не обещают, но на дорогах пока скользко - гололедица образовалась из-за толстого слоя льда, сформировавшегося за время последних снегопадов. Тем не менее, воздух в Москве и Подмосковье сегодня прогреется до 7 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Ветер будет дуть южный, юго-восточный, слабый - его скорость составит 3-8 м/c. А вот давление меняться почти не будет, оно составит 747 мм ртутного столба, что чуть ниже нормы.

В последние дни уходящая зима обильно посыпала снегом столичный регион, и за пару дней сформировался довольно обильный снежный покров – так, ночной снегопад накануне снова выбелил Москву и Подмосковье, но это последние попытки зимы удержать свои позиции, заверяют синоптики.