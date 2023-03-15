Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов автотранспорта. Ранее проезд был закрыт из-за резкого ухудшения погоды. Выезда в сторону Грузии ожидали более тысячи большегрузов
В пресс-службе главка МЧС РФ по Республике Северная Осетия – Алания проинформировали о том, что проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов автотранспорта.
«По состоянию на 07 часов 00 минут 15 марта 2023 года Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме»
– указано в сообщении.
Ранее в связи с резким ухудшением погоды движение было закрыто для всех видов транспорта на участке город Владикавказ-Ларс в направлении на выезд из России.
В связи с приостановкой проезда на КПП скопились 1 046 большегрузов и десять легковушек. В свою очередь, на пункте пропуска со стороны Грузии в очереди стояли 27 большегрузов.