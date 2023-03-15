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Ларс открыт для проезда всех видов транспорта

Ларс открыт для проезда всех видов транспорта
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов автотранспорта. Ранее проезд был закрыт из-за резкого ухудшения погоды. Выезда в сторону Грузии ожидали более тысячи большегрузов

В пресс-службе главка МЧС РФ по Республике Северная Осетия – Алания проинформировали о том, что проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов автотранспорта.

«По состоянию на 07 часов 00 минут 15 марта 2023 года Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме»

 – указано в сообщении.

Ранее в связи с резким ухудшением погоды движение было закрыто для всех видов транспорта на участке город Владикавказ-Ларс в направлении на выезд из России.

В связи с приостановкой проезда на КПП скопились 1 046 большегрузов и десять легковушек. В свою очередь, на пункте пропуска со стороны Грузии в очереди стояли 27 большегрузов.

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