Опубликовано: 9:32, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов автотранспорта. Ранее проезд был закрыт из-за резкого ухудшения погоды. Выезда в сторону Грузии ожидали более тысячи большегрузов

В пресс-службе главка МЧС РФ по Республике Северная Осетия – Алания проинформировали о том, что проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов автотранспорта.

«По состоянию на 07 часов 00 минут 15 марта 2023 года Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме»

– указано в сообщении.

Ранее в связи с резким ухудшением погоды движение было закрыто для всех видов транспорта на участке город Владикавказ-Ларс в направлении на выезд из России.

В связи с приостановкой проезда на КПП скопились 1 046 большегрузов и десять легковушек. В свою очередь, на пункте пропуска со стороны Грузии в очереди стояли 27 большегрузов.