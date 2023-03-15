Опубликовано: 4:40, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Совершить гастротур из Москвы в Ростов-на-Дону и Элисту смогут все желающие в апреле. Круизный поезд отправится в путь 14 и 21 апреля. Туристов ждут увлекательные экскурсии и богатства кухни Юга России.

В гастротур в Ростов-на-Дону на круизном поезде смогут отправиться все желающие в апреле, говорится на сайте правительства Ростовской области.

Расписание

Поезд стартует 14 и 21 апреля. Точка отправления - Москва. Состав отправится в Ростов-на-Дону, а затем в Элисту, после чего снова вернется в столицу. Итого в пути туристы проведут три ночи и четыре дня.

Формат поездки

Организаторы предлагают такой формат путешествия, как "поезд-отель". Это означает, что туристы спят в поезде, днем же совершают экскурсии. В каждом из крупных городов, через которые проезжает поезд, он будет надолго останавливаться - за это время пассажиры смогут пройти по достопримечательностям.

Гастротур на Дону

Если говорить о Ростовской области, то здесь в программу входит экскурсия по ее столице, в ходе которой туристам расскажут об истории и культуре Ростова. Узнать местные гастрономические тонкости гости смогут в ресторане на берегу Дона. Кульминация - прогулка на теплоходе по великой реке.

Совершеннолетние путешественники отправятся на винодельню в Азов, чтобы познать тонкости этого искусства.

Еще один доступный вариант - гастроэтнотур, посвященный донским казакам. Со станции Новочеркасск его участники поедут в Старочеркасскую - ранее эта станица была столицей донских казаков. Помимо экскурсии, туристов ждет угощение - уха, курник, сазан с капустой, курник и многое другое.

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