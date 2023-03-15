В гастротур в Ростов-на-Дону на круизном поезде смогут отправиться все желающие в апреле, говорится на сайте правительства Ростовской области.
Расписание
Поезд стартует 14 и 21 апреля. Точка отправления - Москва. Состав отправится в Ростов-на-Дону, а затем в Элисту, после чего снова вернется в столицу. Итого в пути туристы проведут три ночи и четыре дня.
Формат поездки
Организаторы предлагают такой формат путешествия, как "поезд-отель". Это означает, что туристы спят в поезде, днем же совершают экскурсии. В каждом из крупных городов, через которые проезжает поезд, он будет надолго останавливаться - за это время пассажиры смогут пройти по достопримечательностям.
Гастротур на Дону
Если говорить о Ростовской области, то здесь в программу входит экскурсия по ее столице, в ходе которой туристам расскажут об истории и культуре Ростова. Узнать местные гастрономические тонкости гости смогут в ресторане на берегу Дона. Кульминация - прогулка на теплоходе по великой реке.
Совершеннолетние путешественники отправятся на винодельню в Азов, чтобы познать тонкости этого искусства.
Еще один доступный вариант - гастроэтнотур, посвященный донским казакам. Со станции Новочеркасск его участники поедут в Старочеркасскую - ранее эта станица была столицей донских казаков. Помимо экскурсии, туристов ждет угощение - уха, курник, сазан с капустой, курник и многое другое.
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