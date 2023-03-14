В Дагестане потратят на капитальный ремонт школ свыше 2,5 млрд рублей

Опубликовано: 23:55, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане в нынешнем году потратят на капитальный ремонт школ более 2,5 млрд рублей. На эти средства обновят почти 140 учебных заведений более чем в 30 муниципалитетах.

В Дагестане намерены в нынешнем году существенно обновить школы в 36 муниципалитетах, информирует Центр управления регионом (ЦУР). В общей сложности на ремонтные работы собираются выделить около 2,6 млрд рублей.

В частности, на эти средства осуществят капитальный ремонт 141 здания 139 общеобразовательных организаций. Еще миллиард уйдет на закупку оборудования для оснащения учебных заведений мебелью, компьютерами и мультимедийной техникой.

Конкурсную документацию по этим объектам уже разместили на портале госзакупок (ЕИС). К настоящему времени оформлены соглашения по 38 организациям, добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году по всей России планируют капитально отремонтировать более 1,5 тыс учебных заведений.