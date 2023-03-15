5 самых необычных мечетей в мире

На протяжении столетий мусульманские архитекторы и инженеры создают величественные сооружения, служащие домом Аллаха для верующих по всему миру. Соборные и квартальные, кабире и мусаллы - все это разновидности мечетей, где собираются те, кто исповедует ислам.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что В Нур-Султане открылась самая большая мечеть в Центральной Азии.

От древнейшей Аль-Аксы в Иерусалиме и запретной мечети Аль-Харам в Мекке до ультрасовременных минималистичной мечети Валиаср в Тегеране и подземной Санджаклар в Стамбуле, молитвенные дома мусульман часто опережают свое время, при этом неизменно отдавая дань традиции.

История мечети

Мечеть как архитектурная единица была вдохновлена традициями древних Греции и Рима, а также древней Персии. Мусульманские архитекторы Золотого века ислама создавали молитвенные дома для верующих, опираясь на опыт более ранних мастеров, совершенствуя и развивая существовавшие технологии. Именно благодаря исламским мастерам, вдохновленным византийской архитектурой, появилась самая узнаваемая часть любой мечети - купол.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По мере распространения ислама и расширения Арабской империи, последователей мусульманства становилось все больше, и для того, чтобы все желающие могли вовремя исполнять один из столпов ислама - намаз - вовремя, были созданы минареты или маяки для верующих (с арабского ”манара” как раз и означает ”маяк”). Со временем при мечетях начали появляться хаузы - водоемы для ритуального омовения перед намазом.

Сегодня мы пять мечетей, которые считаются уникальными образцами мусульманской архитектуры.

Купол Скалы в Иерусалиме

Купол Скалы - одна из старейших мечетей в мире, построенная в 690 году на Храмовой горе в Иерусалиме. Исламская святыня возведена вокруг утеса, с которого, согласно преданию, пророк Мухаммед совершил вознесение на небеса - мирадж. Изначально мечеть служила убежищем для первых мусульман. Центральным и самым узнаваемым элементом мечети выступает позолоченный 30-метровый купол диаметром в 20 метров. В иудейской традиции считается, что Купол Скалы расположен над камнем мироздания, где когда-то, еще во времена Первого храма, находился Ковчег Завета. Сегодня, Купол Скалы, расположенный на Храмовой горе, священном месте как для иудеев, так и для мусульман, нередко оказывается причиной конфликтов между представителями двух религий.

Мечеть Хасана II в Касабланке

Традиция марокканского ислама одна из древнейших в мире: жители североафриканской страны приняли ислам еще в 680 году. Самая большая мечеть Марокко находится в Касабланке. Мечеть Хасана II (названная именем короля Марокко и построенная к его 60-летию в 1993 году) - второе по высоте религиозное сооружение в мире. Она расположена на берегу Атлантического океана. Конструкция мечети выполнена из железобетона, а минарет высотой в 210 метров снабжен лазером, который светит в сторону Мекки. Одновременно на молитву на территории мечети могут собраться более 100 тысяч верующих, а посещать религиозное сооружение могут не только мусульмане.

Мечеть Фейсала в Исламабаде

Другая крупнейшая мечеть в мире (и самая большая в Азии), где может разместиться до 300 тысяч человек, находится в столице Пакистана. Мечеть, завершенная к 1986 году, была названа в честь короля Саудовской Аравии, Фейсала, который был инициатором строительства и вложил немало средств в ее сооружение. Мечеть Фейсала в Исламабаде по внешнему виду напоминает палатку кочевника, отдавая дань многовековой традиции мусульманства. В конкурсе на создание мечети в 1969 году принимало участие 43 архитектора, а победителем стал проект всемирно известного архитектора Ведата Далокая, автора здания Исламского банка развития, расположенного в Джидде. По словам самого Далокая, разрабатывая проект мечети в Исламабаде, он стремился передать геометрию Каабы с помощью абстракции. Сегодня мечеть Фейсала - важнейший центр мусульман всего Пакистана, а также архитектурная достопримечательность страны, которую можно увидеть за много километров в разных точках Исламабада.

Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби

Мечеть шейха Зайда, словно сошедшая со страниц книги ”Тысяча и одна ночь”, самая дорогая мечеть в мире: стоимость строительства составила более $540 млн долларов. Названа мечеть (как и многое в ОАЭ) в честь шейха Зайда, основателя Объединенных Арабских Эмиратов. Завершена мечеть была к священному для мусульман месяцу Рамадан в 2007 году. Мечеть, вобравшая в себя традиции мавританской и классической арабской архитектуры, была вдохновлена такими сооружениями, как мечеть Бадшахи в Лахоре и мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мусри в Александрии. Здание мечети облицовано белым мрамором, а на территории архитектурного комплекса расположено 82 зеркальных бассейна, в которых отражаются многочисленные переходы и арки, создавая впечатление бесконечности пространства. Мечети шейха Зайда принадлежит еще один рекорд: внутри находится самый большой ковер в мире длиной более 130 метров и весом в 48 тонн, созданный иранской компанией Iran Carpet Company.

Кристальная мечеть в Малайзии

Кристальная мечеть в малайзийском городе Куала-Тренгану не самая большая в мире, зато одна из самых красивых и необычных. Мечеть, расположенная на небольшом острове, сооружена из железобетона, стали и стекла. Благодаря уникальному решению с зеркальными панелями мечеть не только напоминает кристалл по внешнему виду, но и сохраняет прохладу в жару за счет отражающих свойств панелей. Построенная в 2007 году мечеть стала одной из первых, где были применены телекоммуникационные технологии: прихожанам доступен Wi-Fi для чтения Корана онлайн. Мечеть расположена в Парке исламского наследия, где представлены миниатюрные копии самых знаменитых мечетей в мире.