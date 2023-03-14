В Дагестане появится индустриальный стройкомплекс

Опубликовано: 21:52, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Индустриальный стройкомплекс "Каспийск" создадут в республике Дагестан. Он будет включать заводы стройматериалов и исправительный центр. Первым делом будет создана необходимая инфраструктура на площадке.

Правительство Дагестана в рамках развития строительной отрасти в регионе решило создать индустриальный строительный комплекс "Каспийск". Он будет включать в себя заводы по производству стройматериалов, а также исправительный центр.

В правительстве республики рассказали, что реализация инвестпроекта, инициатором которого является ООО "Капитал Инвест-Пром", начнется с инфраструктуры: будут построены канализационные очистные, ливневка, водоочистные сооружения. Проблема на сегодня заключается в отсутствии земельных участков под размещение объектов.

Решить этот вопрос предлагается путем передачи в собственность республики земельного участка площадью 3,3 га, взамен на два земельных участка общей площадью 2 га.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что республики Северного Кавказа обладают серьезным потенциалом не только в сфере туризма, но и в промышленности. Власти намерены оказывать помощь в реализации этого потенциала.