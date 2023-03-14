В Дагестане появится индустриальный стройкомплекс

Правительство Дагестана в рамках развития строительной отрасти в регионе решило создать индустриальный строительный комплекс "Каспийск". Он будет включать в себя заводы по производству стройматериалов, а также исправительный центр.
В правительстве республики рассказали, что реализация инвестпроекта, инициатором которого является ООО "Капитал Инвест-Пром", начнется с инфраструктуры: будут построены канализационные очистные, ливневка, водоочистные сооружения. Проблема на сегодня заключается в отсутствии земельных участков под размещение объектов.
Решить этот вопрос предлагается путем передачи в собственность республики земельного участка площадью 3,3 га, взамен на два земельных участка общей площадью 2 га.
Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что республики Северного Кавказа обладают серьезным потенциалом не только в сфере туризма, но и в промышленности. Власти намерены оказывать помощь в реализации этого потенциала.