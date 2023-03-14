© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на заявления американских и европейских финансовых властей об успешных мерах по предотвращению новых кризисных явлений, сопоставимых с событиями 2008-2009 годов, на практике мы видим совершенно иной ход событий.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что мировой рынок стали также ждет еще один тяжелый год.

Впрочем, подобное развитие ситуации было вполне предсказуемым. За 15 лет с момента последнего кризиса никто ничему не научился. Поэтому история повторяется, но теперь, похоже, в виде фарса.

Крах Silicon Valley Bank

Речь идет о скоротечном крахе Silicon Valley Bank (SVB). Буквально за неделю акции банка рухнули на 65%, а сама финансовая структура перешла под контроль федеральной корпорации по страхованию депозитов FDIC. В США это второй по масштабу крах за всю историю банковской системы. Более токсичным было только падение Washington Mutual в 2008 году, его активы были в 1,5 раза больше, чем у SVB.

Клиенты банка

SVB был коммерческим банком, основанным в 1983 году, со штаб-квартирой в Санта-Кларе, штат Калифорния. До своего краха он был 16-м по величине банком в США. Клиентами банка были высокотехнологичные компании и перспективные стартапы. Например, компания "Пинтерест" — социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции. Или еще одна известная компания Block, разрабатывающая решения для приема и обработки электронных платежей. С этой компанией был связан один из самых успешных венчурных инвесторов Питер Тиль. В нынешних условиях казалось, что наличие на счетах банка средств от таких перспективных компаний является гарантией стабильности и успеха.

"Коммерсант" обращает внимание на тот факт, что основатели банка Билл Биггерстаф и Роберт Медеарис принципиально не хотели идти на более широкий рынок розничных банковских услуг. Им казалось достаточным работать с технологичными стартапами Кремниевой долины, в честь которой банк и получил свое название. Стратегия себя не оправдала.

Что же произошло?

В условиях нарастающей инфляции Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки. Причем довольно существенно – с почти 0 до 5. Деньги стали менее доступны. Это привело к сокращению финансирования стартапов. Компании, стремясь сохранить средства, стали выводить хранившиеся в банке средства, теперь было не до прибыли, нужны свободные средства.

А отток депозитов привел к недостатку капитала у самого SVB, поскольку руководство банка, рассчитывая на сохранение низкой учетной ставки, вкладывало средства в долгосрочные облигации и не сумело в короткий срок обеспечить необходимый уровень капитализации. Продать в сжатые сроки US Treasuries можно было только со значительным дисконтом. Мы видим почти полное совпадение со схемой кризиса 2008 года, когда под ударом оказались ведущие инвестиционные банки страны.

Миллиардные потери

Менеджмент SVB заявил о потере порядка 1,8 миллиарда долларов из-за продажи портфеля ценных бумаг на общую сумму в 21 миллиард долларов, которая, в свою очередь, была спровоцирована сокращением клиентских депозитов. Упомянутый выше Питер Тиль рекомендовал своим компаниям вывести деньги из Silicon Valley Bank, чем окончательно его добил. Проблема была еще и в том, что компании держали в банке депозиты с правом отзыва, но в таких размерах, которые не были застрахованы в случае банкротства банка. Предел страховой выплаты – 250 тыс. долларов, а это порядка 15 процентов от средств вкладчиков. А что получат остальные?

Эффект карточного домика

Дальше начал действовать эффект "карточного домика". Как всегда в таких случаях проблемы "соседей" затронули всех ключевых банковских "гигантов" США. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo 9 марта, всего за один день торгов потеряли 52 миллиарда долларов от своей стоимости. Финансовые власти США привычно отреклись от банка-неудачника, но показали, что держат руку на пульсе. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что власти отказываются спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank, но готовы помочь вкладчикам. Не совсем ясно как.

Удар по демократам

В преддверии президентской гонки это мощный удар по Демократической партии. Калифорния традиционно считалась оплотом демократов, а SVB - системообразующим банком для региона. Уже на этой неделе многие компании штата не смогут выплатить зарплаты своим сотрудникам.

После масштабного краха FTX – ведущей криптовалютной платформы и не менее масштабной катастрофы SVB только самый закоренелый оптимист может утверждать, что финансовая система США как никогда устойчива. Похоже, что успокоительным прогнозам Минфина и Федрезерва уже никто не верит.