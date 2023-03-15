Бездомным животным Дербента построят новый дом

В Дербенте бездомные животные обзаведутся собственным домом. В городе идет строительство приюта для кошек и собак на 180 мест, он примет всех оказавшихся на улице
Правительство Дагестана сообщило о строительстве в Дербенте приюта для бездомных животных с отдельными секторами для кошек и собак.
Но возведение объекта потратят свыше 60 млн рублей, средства выделены из бюджетов региона и города. Отмечается, что новый приют вместит в себя 180 животных.
Внутри здания появятся кабинет ветеринара, который будет заниматься осмотром животных, обработкой ран и операциями. Также будут поставлены аппараты рентгена и УЗИ.
Стоит добавить, что приют рассчитан не только на Дербент, ну и на другие районы.