Генплан Махачкалы разработают с учетом рекомендаций сейсмологов

Опубликовано: 23:25, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С учетом природных катаклизмов, произошедших в Турции в начале февраля, строительство в столице Дагестана будет вестись с учетом необходимой сейсмостойкости, это будет учитывать и обновленный генплан застройки Махачкалы.

Махачкалу будут застраивать с учетом сейсмического районирования, которое будет предусмотрено при разработке генерального плана города, сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

Специалисты провели исследования сейсмической активности территории дагестанской столицы, которое заложили в подготовку материалов при разработке генерального плана города Махачкалы. Также будет проведено сейсмическое районирование в отдельных частях города, где наиболее реальна сейсмическая активность, - заявил мэр города Ризван Газимагомедов, передает "Интерфакс".

С ним полностью согласен и глава региона Сергей Меликов – он отметил необходимость учета сейсмостойкости еще при строительстве зданий, поручив строителям проводить строгий контроль над процессом возведения городских объектов.

"Не нужно ждать трагедии, как в Турции и Сирии, чтобы в полной мере учитывать сейсмостойкость при строительстве. В этом направлении необходимо принимать превентивные меры", - отметил Меликов.

Сегодня стало известно, что "Главгосэкспертиза России" утвердила проектно-сметную документацию строительства новой искусственной взлетно-посадочной полосы (ВПП) на территории аэропорта Махачкалы "Уйташ": ее длина новой полосы составит 3 200 м, сообщили в пресс-службе ведомства.

Реконструкция аэропорта Махачкалы позволит не только увеличить количество вылетов и пассажиропоток, но и расширит маршрутную сеть полетов, выполняемых из города, она необходима с учетом недостаточной несущей способности действующей ВПП, поэтому было решено построить новую искусственную полосу длиной 3 200 и шириной 45 метров, которую соединят со старой с помощью трех рулежных дорожек, пояснили в Главгосэкспертизе.

Создаваться новая ВПП будет без перерыва летной эксплуатации аэродрома. Также проектом предусмотрена возможность перспективного использования прежней ВПП, которую снабдят визуальными средствами для обеспечения руления воздушных судов, в качестве магистральной рулежной дорожки, уточнили в ведомстве.

Напомним, Международный аэропорт Махачкала ("Уйташ") имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана - единственный в Дагестане, самолеты отсюда летают по России, в том числе в Москву, Петербург, Казань, Сургут, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Уфу. Также открыто авиасообщение с Узбекистаном, Турцией и ОАЭ.