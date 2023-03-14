© Фото: С сайта президента Кубы

Сегодня стало известно, что в нескольких банках Гаваны начали принимать российские карты "Мир". Пока можно лишь снять с карты деньги в кубинской валюте песо, но идет работа над расширением диапазона операций. Это хорошая новость, поскольку российским туристам на Кубе можно находиться без визы до 90 дней.

К тому же не требуются сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты. Особенно удобно то, что из Москвы есть прямые рейсы авиакомпании Nordwind до Варадеро и Кайо-Коко. Также доступны пакетные туры. Если вы решили провести отпуск на Кубе, то стоит взять достаточно наличных. Курс составляет 1,5 рубля за один кубинский песо.

Ранее "Вестник Кавказа" писала, что банкоматы Гаваны стали работать с российскими картами "Мир"

Есть еще несколько вещей, о которых не стоит забывать при посещении страны:

На протяжении примерно 20 лет на Кубе было две валюты, но в 2021 году из оборота ввели кубинский конвертируемый песо, которым расплачивались в основном туристы. Как итог, стало меньше путаницы.

При совершении любых покупок стоит сохранять чеки. Wi-fi можно найти не везде. Лучшее время для посещения Кубы - с ноября по апрель, когда нет дождей. Купаться можно круглый год. Косметику, предметы гигиены и лекарства лучше брать с собой: не факт, что вы сможете найти что-то привычное на месте. Такси на Кубе есть официальные (со счетчиком) и неофициальные (как договоришься), а также альмендроны, которые передвигаются по фиксированным маршрутам и останавливаются по требованию (аналог маршрутки). В качестве такси можно также выбрать ретро-автомобиль, которыми славится Куба. Цена у них обычно фиксированная.

Кубинские блюда, которые стоит попробовать:

Кубинская кухня понравится любителям мяса:

фритта (гамбургер с говядиной)

арроз кон полльо (курица с рисом)

тасахо, лехон осаго, чичаронес (свинина)

костиллитас (ребрышки)

тартуга (черепаха).

Те, кто не любит мясо, смогут попробовать разнообразные морепродукты, фрукты и вегетарианские закуски, а также рис с бобами, который готовят повсеместно. Есть интересные сладости: кукуруза по-кубински, тостонес (жареные бананы, есть и несладкая опция), чуррос, фуфу, флан.

Куба славится своими коктейлями, а кубинский ром считается одним из лучших в мире. Любимый безалкогольный напиток кубинцев - гуарапо, который готовится из стеблей сахарного тростника. Он получается особенно вкусным, если добавить в него свежевыжатый апельсиновый сок. Кофе здесь принято пить крепкий и сладкий, так как это смесь эспрессо с тростниковым сахаром, при желании можно добавить молоко.

Гавана

Исторический центр Гаваны - самое популярное туристическое направление Кубы, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В столице вы найдете потрясающие архитектурные постройки, много ресторанов, баров, кафе и клубов. Основные достопримечательности сосредоточены вокруг четырех площадей:

Пласа де ла Катедраль (Соборная) Пласа де Армас Пласа Вьеха Пласа де Сан-Франциско.

Самая знаменитая их них Соборная площадь с барочным кафедральным собором Святого Христофора, на Пласа де Армас можно увидеть нулевой километр страны. Стоит прогуляться и по семикилометровой набережной Малекон.

Нельзя также пропустить военную крепость Ла-Реаль-Фуэрса, Капитолий и колониальную крепость Эль Морро. На окраине города есть необычное место - Фустерландия - городок-музей, а также студия художника Хосе Родригеса Фустера в районе Хайманитас.

В Гаване много интересных музеев:

Национальный музей изящных искусств

Национальный музей музыки

Дом-музей Эрнеста Хемингуэя

Музей Революции

Пляжный отдых на Кубе

Самый популярный пляж Гаваны - Санта-Мария-дель-Мар, протяженностью почти 9 км. В получасе от Гаваны находится пляж Эль Саладо. В целом, рядом со столицей находится с десяток пляжей, включая Бакуранао, Тарара и Гуанабо.

Варадеро - наиболее известный курортный город Кубы, который омывается водами Атлантического океана и Мексиканского залива. Расположившийся в 140 км от Гаваны курорт располагает наиболее совершенной туристической инфраструктурой по меркам страны.

Еще одно прекрасное пляжное направление Кубы - Кайо-Коко - часть архипелага Хардинес-дель-Рей. Остров, расположенный у северного побережья Кубы, омывается водами Атлантики. На территории острова есть множество пляжей с бирюзовой водой. Самый известный такой пляж - Ларга.