Ильхам Алиев объяснил, что нужно для реализации проекта Транскаспийского газопровода

Опубликовано: 18:58, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Азербайджана заявил, что для реализации Транскаспийского газопровода необходимо, чтобы этот проект вызвал общий интерес. Ильхам Алиев отметил, что республика готова выступать страной-транзитером газа для партнеров по Каспийскому региону, однако для этого сначала необходимо построить трубопровод.

Проект Транскаспийского газопровода будет реализован только в том случае, если в этом будут заинтересованы многие страны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он напомнил, что республика в данном проекте является транзитной страной, которая готова обеспечить транзит газа для своих партнеров по Каспийскому региону, если они возьмут на себя вопросы строительства газопровода.

При этом он отметил, что данный вопрос до сих пор не решен, так как нет определенности с тем, кто будет его финансировать.

Ильхам Алиев акцентировал внимание на том, что за последнее десятилетие были построены трубопроводы Баку – Тбилиси – Джейхан, Баку – Тбилиси – Эрзурум и Южный газовый коридор, а проект Транскаспийского газопровода все это время находится на стадии обсуждения.

Напомним, по Транскаспийскому газопроводу газ будет поступать из Туркменистана в страны ЕС транзитом через Азербайджан и Турцию. Планируется, что поставки газа по данному маршруту ежегодно будут составлять 10-30 млрд куб метров.