Ахмет Озал выдвинут кандидатом в президенты Турции от Türkiye İttifakı

Опубликовано: 17:41, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции сформировался политический альянс, получивший название Türkiye İttifakı («Альянс Турция»). В предвыборной президентской гонке альянс будет представлять Ахмет Озал

Председатель Партии технологий и развития Ахмет Озал был выдвинут кандидатом в президенты Турции политическим альянсом Türkiye İttifakı («Альянс Турция»). Ахмет Озал старший сын восьмого президента Турции Тургута Озала.

В Альянс вошли семь партий: Партия Анатолийский союз (Anadolu Birliği Partisi), Османская партия (Osmanlı Partisi), Партия технологий и развития (Teknoloji ve Kalkınma Partisi), Партия Новый путь (Yeni Yol Partisi), Независимая республиканская партия (Bağımsız Cumhuriyet Partisi), Партия патриотов (Vatanseverler Partisi), Партия новая Родина (Yeni Anavatan Partisi).

«Я тоже баллотируюсь на президентских выборах, – сказал Ахмет Озал, – я соберу 100 тыс подписей. И если понадобится, я соберу миллион подписей. Я – кандидат. Я – имя, которое спасет Турцию как в политическом, так и в экономическом плане»

– заявил он после объявления его кандидатом в президенты от альянса.

Соперником Тургута Озала станет Синан Оган

Ранее сообщалось, что в Турции была сформирована коалиция правого толка Ata İttifakı («Коалиция отца»), то есть последователей Ататюрка.

Кандидатом в президенты страны от коалиции был выдвинут бывший депутат от националистической партии Синан Оган.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая. Указ о проведении выборов в этот день подписал Эрдоган. Ранее провести выборы в Турции собирались 18 июня.