Несколько лавин уничтожили на Домбае

Возможные лавины, которые могли сойти на туристов, ликвидировали на горнолыжном курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесиию, рассказал руководитель курортного поселка Альберт Байчоров.
По его словам, в районе курорта прошел мощный снегопад. В результате на склонах возникли очаги потенциальных лавин, передает "Интерфакс".
"Сегодня было спущено три лавины общим объемом 1850 кубометров. Обработаны лавинные очаги, угрожавшие горнолыжным трассам "Югославка" и "Лесная""
— Альберт Байчоров
Лавинная опасность на Домбае
Чиновник подчеркнул, что теперь, когда лавиная угроза успешно устранена, туристы могут чувствовать себя на горнолыжных трассах в безопасности.
Отметим, что спасатели КЧР предупреждают: в целом в горах региона лавинная опасность останется повышенной на протяжении еще нескольких дней - до 18 марта.
Лавины в КБР
В конце февраля две лавины сошли на туристов в Кабардино-Балкарии. На горе Чегет сход снежной массы унес жизнь альпиниста. В ущелье Терскол снегом накрыло трех неосторожных сноубордистов, все они выжили.