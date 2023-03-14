Несколько лавин уничтожили на Домбае

Опубликовано: 16:57, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Снежные лавины принудительно спустили на курорте "Домбай" в КЧР, сообщил глава одноименного поселка. Он уточнил, что специалисты ликвидировали три лавины, катание на трассах теперь полностью безопасно.

Возможные лавины, которые могли сойти на туристов, ликвидировали на горнолыжном курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесиию, рассказал руководитель курортного поселка Альберт Байчоров.

По его словам, в районе курорта прошел мощный снегопад. В результате на склонах возникли очаги потенциальных лавин, передает "Интерфакс".

"Сегодня было спущено три лавины общим объемом 1850 кубометров. Обработаны лавинные очаги, угрожавшие горнолыжным трассам "Югославка" и "Лесная""

— Альберт Байчоров

Лавинная опасность на Домбае

Чиновник подчеркнул, что теперь, когда лавиная угроза успешно устранена, туристы могут чувствовать себя на горнолыжных трассах в безопасности.

Отметим, что спасатели КЧР предупреждают: в целом в горах региона лавинная опасность останется повышенной на протяжении еще нескольких дней - до 18 марта.

Лавины в КБР

В конце февраля две лавины сошли на туристов в Кабардино-Балкарии. На горе Чегет сход снежной массы унес жизнь альпиниста. В ущелье Терскол снегом накрыло трех неосторожных сноубордистов, все они выжили.