Почему Франция запретила Корсике говорить? 

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Российские эксперты Владимир Оленченко и Сергей Марков прокомментировали запрет французскими властями на использование корсиканского языка как языка общения и документооборота на Корсике. Политологи обратил внимание на традиционность репрессивной политики Парижа в отношении национальных меньшинств.

Что такое двойные стандарты, на днях показали власти Франции, запретив коренному населению Корсики общаться в госучреждениях и вести делопроизводство на родном корсиканском языке. Страна, чья законодательная власть дважды требовала отторжения от Азербайджана части его территории под предлогом проживания там армян, подавила собственное национальное меньшинство, желавшее лишь говорить у себя дома на своем языке.

Стоит напомнить, что подавление корсиканской идентичности закреплено во Франции на уровне Конституции, поскольку запрещено само выражение "народ Корсики", даже в формулировке "народ Корсики входит в состав Народа Франции" – и это несмотря на то, что корсиканцы этнически ближе к Италии, а корсиканский язык сходен с тосканским вариантом итальянского языка. Корсика вошла в состав Франции не так давно, в конце XVIII века, когда Париж оккупировал и отнял ее у Италии, и с тех пор началась политика ассимиляции коренного населения острова.

Франция в целом известна одной из самых жестких политик в отношении своих народов: в стране официально есть только один народ – французы – и только один язык – французский. Президент Эммануэль Макрон на словах утверждает, что готов дать Корсике больше автономии (что логично, ведь остров удален от Франции, на нем живут нефранцузские автохтоны и его не нужно поддерживать благодаря самостоятельной экономике), но на деле запрещает корсиканцам не только оформлять документы, но даже говорить на родном языке в госструктурах.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тем возмутительнее выглядят претензии Франции к Азербайджану в связи с армянским населением Карабахского экономического района. Армяне не являются автохтонами Карабаха, при этом власти Азербайджана не запрещают и не планируют запрещать им говорить на родном языке – однако Париж заявляет о поддержке карабахского сепаратизма и ищет возможности для ввода своих представителей на азербайджанскую землю под предлогом "миротворческой миссии". Вместо того, чтобы заботиться о сохранении идентичности собственных граждан, Франция озабочена нарушением территориальной целостности далекого от нее государства.

Репрессивный режим Франции

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что при президенте Эммануэле Макроне власти Франции перешли к крайне жесткой внутренней политике, нацеленное на подавление любых проявлений недовольства гражданского общества его работой.

"Нынешнее французское политическое руководство не отличается качеством управления. Мы видим это не только применительно к языковой политике, а в целом – современный Париж отдает предпочтение репрессивным методам управления, а не политическим. Отсюда и запрет корсиканского языках в госучреждениях: президент Макрон привык не вести диалог с гражданами, а объявлять свою волю. Договариваться с людьми ему не удается, поэтому происходят такие события", - сказал он.

Макрон отказывает корсиканцам в праве на самоопределение

Владимир Оленченко отметил, что столь резкий запрет корсиканцам говорить на их родном языке в парламенте и других учреждениях все же стал неожиданностью для экспертов, поскольку это слишком радикальная мера. Ее цель – не позволить народу Корсики реализовать свое право на самоопределение.

"Корсиканцы составляют общность, отличающуюся большой независимостью в поведении и претендующую на очень широкую автономию вплоть до отделения от Франции. Одним из шагов движения к независимости является распространение местного языка наряду с государственным. На Корсике ширится движение за то, чтобы делопроизводство вести на корсиканском языке. И Макрон запретил это корсиканцам"

— Владимир Оленченко

"Поскольку Корсика – это часть Франции, согласие на частичное приравнивание корсиканского языка к французскому создаст прецедент. У Франции есть и другие территории, где могут проявиться сходные настроения. При этом надо помнить, что исторически Корсика принадлежала Италии. Франция присоединила Корсику всего за два месяца до рождения Наполеона. Теперь Париж не хочет позволить острову уйти", - сообщил он.

Франция нарушает принципы демократии

Директор Института политических исследований Сергей Марков, в свою очередь, обратил внимание на недемократичность внутренней политики Франции. "Политика Франции на запрет корсиканского языка на Корсике противоречит принципам демократии, которые требуют возможность самореализации своей идентичности для народов, особенно в местах их компактного проживания, особенно на исторической родине. Кроме того, она противоречит принципам современного понимания прогресса и человеческой цивилизации, где особое внимание уделяется сохранению идентичностей, национальных и религиозных общин", - подчеркнул он.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"ООН и многие страны мира, в том числе Россия и Индия, уделяют огромное внимание сохранению и развитию национальной идентичности малых народов. С этой точки зрения политика правительства Франции выглядит не только как нарушение принципов демократии, но и как варварство в стиле предыдущих темных веков. И это вполне традиционный подход Парижа к своему народу. И в Гаскони, и в Бретани раньше жили люди со своей идентичностью, но французская бюрократия жестко подавила их для обеспечения единства французского общества в одной государственной идентичности. С этой точки зрения Россия, где единство обеспечивается дружбой народов, является просто факелом цивилизации для варварской Франции", - заключил Сергей Марков.

Неоколониальная политика Франции

Французские подходы к Корсике и Азербайджану объясняются довольно просто: Франция по сей день остается колониальной державой. Де-юре она ушла из своих старых колоний, но идеология сохранилась и была передана по наследству современному поколению французских элит в виде практики неоколониализма. Корсика как удаленный от французского берега остров, населенный не французами, воспринимается командой Макрона как не утраченная предыдущими правительствами колония, и в ее отношении стратегия ясна – не дать корсиканцам ни грамма свободы. Поэтому все корсиканское Парижем будет подавляться с любой нужной для этого силой.

С другой стороны, неоколониализм требует захвата новых территорий, отсюда попытки Парижа войти на Южный Кавказ, где колонией Франции уже готова стать Армения – при условии, что в колониальные владения будет включен и Карабахский экономический район Азербайджана. Возможно, именно такую цену требует Ереван за переход из российской сферы влияния во французскую. Для захвата земли на Южном Кавказе французские власти будут использовать любые предлоги и инструменты, в том числе поддержку сепаратизма карабахских армян.

Но если так, то что мешает Азербайджану поддержать борьбу Корсики за автономию? У корсиканцев есть на это право.