Летать на Иссык-Куль россияне смогут ежедневно

Опубликовано: 16:14, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В конце апреля "Уральские авиалинии" запустят эксклюзивные ежедневные рейсы из Москвы на знаменитое озеро Иссык-Куль. Вылеты будут осуществляться из Домодедово.

Российский перевозчик "Уральские авиалинии" в конце апреля начнет ежедневно выполнять рейсы из столичного аэропорта Домодедово на озеро Иссык-Куль в Кыргызстане.

Авиакомпания - единственная, выполняющая полеты на данном направлении. В настоящее время рейсы из Москвы в село Тамчи, международный аэропорт "Иссык-Куль", совершаются раз в неделю, по субботам. С 27 апреля, начала высокого сезона, самолеты на озеро Иссык-Куль будут летать каждый день. На маршруте задействованы лайнеры Airbus.

Иссык-Куль - туристическая жемчужина Кыргызстана. Одно из крупнейших в мире озер находится в живописном районе, вокруг озера возвышаются горы. В холодное время года там работает популярный горнолыжный курорт Каракол.

От Тамчи можно за три часа добраться до столицы Кыргызстана - Бишкека.

Отметим, что по итогам 2022 года главными зарубежными направлениями в России стали Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения и Азербайджан.