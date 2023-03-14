Узбекистан вошел в лидеры рейтинга гостеприимности стран

Опубликовано: 14:31, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекистан, Иран, Мальдивы, Ангола - такие страны вошли в топ рейтинга гостеприимности. Он составлен на основе возможности безвизового посещения стран иностранцами. Россия в рейтинге обошла США и оказалась более открытой к иностранным гостям.

Самой гостеприимной республикой на постсоветском пространстве стал Узбекистан, следует из рейтинга Welcoming Countries Rank-2023.

Ежегодный рейтинг включает те страны, которые наиболее открыты иностранцам - для посещения не требуется виза или она ставится по прибытии на границе.

Среди бывших республик СССР самым гостеприимным и открытым оказался Узбекистан. Он расположился на 25 месте рейтинга, въезд открыт для граждан 139 государств. Следом идет Армения. Другие постсоветские республики размещены в рейтинге следующим образом: Молдова – 36 место; Грузия – 43 место; Беларусь - 46 место; Азербайджан – 48 место; Таджикистан – 50; Кыргызстан – 55; Казахстан – 56 место.

Россия занимает 64 строчку рейтинга, впуская без визы граждан 63 государств. Менее гостеприимными оказались США, разделившие 71 место с Ираком. Посетить США без визы могут граждане 45 стран мира.

ЕС только на одну строчку обошел Беларусь, страны Евросоюза без сложностей с визами пускают граждан 92 стран, 45 место рейтинга.

Максимальное визовое дружелюбие проявляют такие страны, как Ангола, Боливия, Камбоджа, Эфиопия, Конго, Нигерия, Руанда, Мальдивы. Всего 21 государство разместилось на вершине рейтинга. Без сложностей с визой туда могут приехать граждане 198 стран мира.

Иран занимает почетное восьмое место (187 стран), популярные у россиян курортные Турция ­и Египет находятся в рейтинге по соседству – 30 и 31 место, Израиль занял 39 строчку, ОАЭ - 54, Монголия - 62, Китай - 73.

Самыми закрытыми и негостеприимными государствами, согласно рейтингу, являются Северная Корея, Туркменистан и Афганистан. Они делят последнее, 85 место рейтинга и никого не пускают без визы.