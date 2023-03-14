5 самых важных исламских фраз

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мусульмане во всем мире, независимо от национальности и языка, используют одни и те же популярные фразы, которые стали своеобразной визитной карточкой для исповедующих ислам. Часто эти выражения становятся популярными и среди тех, кто не считает себя мусульманами - одно из них как-то использовал покойный Владимир Жириновский.

Салам, иншалла, машалла - эти и многие другие выражения мусульмане обязаны использовать при общении или в других жизненных ситуациях, согласно сунне пророка Мухаммеда. Часть таких исламских фраз получила широкую популярность, так что некоторые из них даже используются немусульманами - например, покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Топ-5 самых популярных исламских фраз мы публиковали ранее, теперь представляем вторую часть рейтинга мусульманских выражений.

Субханаллах

В переводе на русский звучит как "Пречист Аллах". Фраза выражает удивление или восхищение человека, убежденного в том, что у Всевышнего нет недостатков, а сотворенное им - так же совершенно, как и Он сам.

Выражение "Субханаллах" использовал в своей песне казахстанский певец Бабек Мамедрзаев. В 2015 году выпустил трек "Я встретил тебя", где прозвучало "Я встретил тебя - субханаллах" и "Ты будешь моей - иншаллах".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Астагфируллах

Самая распространенная форма покаяния в исламе, переводится как "Да простит Аллах". Богобоязненные произносят "астагфируллах" при раскаянии в содеянном или чтобы уберечь себя от злых и непристойных дел, в момент когда услышали о совершенном другими людьми дурном поступке.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бисмилляхи Рахмани Рахим

Именно с этой фразы лучше всего начинать завтрак, обед, ужин и не только. Дословно она означает "С именем Аллаха, Милостливого, Милосердного", ее следует произносить перед любым важным делом, будь то защита докторской диссертации или обычная трапеза.

Именно этим выражением покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский сильно удивил жителей Таджикистана во время визита в 2018 году. Сначала он изъявил желание зарезать барана в честь своего приезда, а затем перед закланием произнес БисмиЛляхи Рахмани Рахим, таким образом сделав мясо животного халяльным.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Джазакаллаху Хайран

Означает "Да воздаст тебе Аллах благом", то есть это аналог русского "спасибо". Выражение - прекрасное проявление благодарности, поскольку никто не может даровать большей награды и большего блага, чем Бог. Человек, произносящий эту фразу, таким образом просит Всевышнего даровать награду тем, кто делает благие деяния.

Отвечать на благодарность следует так: "Ва антум фа джазакуму Аллаху хайран" - что означает "И вам пусть тоже воздаст".

В разговоре с женщиной нужно произнести "ДжазакиЛлаху Хайран" и "Ва яки".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ля иляха илля ллах

Это выражение - основополагающее, один из пяти столпов ислама. Переводится как "Нет Бога, кроме Аллаха", или "Нет божества достойного поклонения, кроме единственного Аллаха". Произносится фраза в момент произнесения неофитом шахады - свидетельства о вере в Единого бога и его посланника Мухаммеда.

Конечно, ее редко можно встретить вне религиозного контекста. Однако есть и исключение. Фраза Ля иляха илля ллах упоминается в припеве патриотической песни о Чечне "Нохчийчоь", написанной и исполненной композитором и музыкантом Али Димаевым. Многие считают ее настоящим гимном Чечни - когда она звучит, у чеченцев принято вставать. Исполнял эту песню и знаменитый Николай Басков.