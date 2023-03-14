В Россию будут поставлять узбекско-кыргызские автомобили

Опубликовано: 13:10, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В ближайшие дни в Чуйской области Кыргызстана начнется строительство совместного автозавода по сборке узбекско-кыргызских автомобилей. Ожидается, что его продукция в первую очередь будет поставляться на российский рынок.

На территории Кыргызстана в ближайшее время стартует строительство совместного с Узбекистаном завода по сборке автомобилей, который заработает уже до июля текущего 2023 года, пишут кыргызские СМИ.

Планы длиной в шесть лет

Соглашение об этом было достигнуто в ходе рабочего визита председателя Кабинета Министров Кыргызстана Акылбека Жапарова в Узбекистан, сообщила накануне заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Айнура Усенбекова.

Строительство совместного сборочного предприятия - один из основных итогов двустороннего соглашения

"Стороны взяли на себя обязательства по фискальной части, и в марте этого года начнется строительство. Проект будет реализован в кратчайшие сроки, завод планируется запустить до 1 июля этого года", – рассказала чиновница, передает Podrobno.uz.

Технически в этом направлении работа проводилась давно – речь об открытии сборочного производства в Кыргызстане с разной степенью интенсивности идет с 2017 года. В середине прошлого года кыргызская сторона заявляла, что местом для будущего завода станет Сокулукский район Чуйской области.

Почему Кыргызстан

Кыргызстан – один из приоритетных рынков для расширения производства, так как автотранспортный коридор Китай – Кыргызстан – Узбекистан сокращает время в пути для комплектующих, и, как следствие, сборка автомобилей в этой стране может обходиться дешевле, не раз отмечали представители "Узавтосаноат".

Куда будут поставляться новые автомобили

Планируется, что значительная часть собираемых в Кыргызстане автомобилей будет ориентирована на российский рынок, куда будет поступать в рамках параллельного импорта. Именно поэтому кыргызская сторона после стольких лет проволочек дала зеленый свет проекту.

Напомним, в конце января двухдневный официальный визит в Кыргызстан по приглашению президента страны Садыра Жапарова совершил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Известно, что в рамках визита прошла двусторонняя встреча лидеров двух стран, которые обсудили дальнейшее укрепление двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Главы Узбекистана и Кыргызстана также обсудили наращивание взаимного товарооборота, промышленную кооперацию, а также продвижение региональных инфраструктурных проектов.