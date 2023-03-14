Разъясняем#5. Трудовые ценности и их влияние на экономику

Опубликовано: 13:10, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

«Разъясняем» — совместный проект «Вестника Кавказа» и Высшей школы экономики.

Эксперты университета рассказывают простым языком о финансах и личном благосостоянии. На основе бесед выпускаются подкасты и интервью в видеоформате. Тема пятого выпуска: «Трудовые ценности». Как их можно исследовать, от чего зависит приверженность тем или иным трудовым ценностям, рассказала младший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований, преподаватель Факультета социальных наук Анита Поплавская.