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Разъясняем#5. Трудовые ценности и их влияние на экономику

«Разъясняем» — совместный проект «Вестника Кавказа» и Высшей школы экономики.

Эксперты университета рассказывают простым языком о финансах и личном благосостоянии. На основе бесед выпускаются подкасты и интервью в видеоформате. Тема пятого выпуска: «Трудовые ценности». Как их можно исследовать, от чего зависит приверженность тем или иным трудовым ценностям, рассказала младший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований, преподаватель Факультета социальных наук Анита Поплавская. 

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