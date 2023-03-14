В Турции 19 марта стартует прием заявок кандидатов в президенты

Опубликовано: 13:02, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкий ЦИК Турции с 19 по 23 марта будет принимать заявления о выдвижении кандидатов в президенты. Избирательная компания будет идти до 13 мая, а 14 мая Турция выберет своего лидера.

ЦИК Турции назвал даты приема заявлений о выдвижении кандидатов в президенты.

Сообщается, что прием заявлений начнется 19 марта и завершится 23 марта в 17.00. При этом с 18 марта в Турции будет проходить избирательная компания, она закончится за день до всеобщих выборов, назначенных действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на 14 мая 2023 года.

Список кандидатов в президенты Турции будет опубликован 31 марта, он появится в вестнике правительства страны Resmî Gazete. После этого кандидаты начнут предвыборную агитацию.

Напомним, 14 мая в Турции пройдут выборы президента и парламента. К участию допущены 36 партий.

Главным соперником Эрдогана на выборах станет лидер НРП Кемаль Кылычдароглу. Также побороться за пост президента намерены лидер альянса "АТА" Синан Оган, глава предвыборного блока "Турция", сын экс-президента страны Ахмет Озал, участник прошлой президентской гонки, бывший представитель НРП Мухаррем Индже и другие.

Прошлые выборы президента в Турции состоялись 24 июня 2018 года. Тогда победу одержал Эрдоган, набрав 52,6% голосов. На предстоящих выборах победителем станет кандидат, также набравший более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур, ЦИК утвердил датой его проведения 28 мая.