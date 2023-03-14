10 самых популярных средств для укрепления иммунитета

Опубликовано: 11:45, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чаще всего в этом году россияне выбирают для укрепления иммунитета эхинацею и витамин С, при этом популярность имбиря и малины упала. В феврале граждане вспомнили о традиционных натуральных средствах для иммунитета.

В конце зимы россияне взялись за укрепление иммунитета, особенно сильно выросли продажи эхинацеи, рассказали аналитики интернет-магазина Ozon.

Самые популярные средства, чтобы повысить иммунитет

В 2023 году главным средством для укрепления иммунитета стала эхинацея, в продажи выросли в 2,6 раза в конце зимы по сравнению с февралем 2022 года. Наибольшим спросом пользуется эхинацея в таблетках или капсулах, многие выбирают витаминные комплексы и БАДы с эхинацеей в составе.

Витамин С занимает второе место в рейтинге народных иммуностимуляторов. В феврале спрос на него оказался в 2,4 раза выше, чем год назад.

Прополис также стали приобретать чаще - плюс 79% к показателям февраля прошлого года. Заметно вырос спрос на сушеную вяленую клюкву - плюс 64%. Пятерку самым популярных средств для укрепления иммунитета в 2023 году замыкает натуральный мед. Продажи выросли на 51% в конце зимы год к году. Наиболее популярны в России липовый мед и гречишно-цветочный.

Какие народные средства для иммунитета вышли из моды?

Этой зимой упал спрос на корень имбиря, лимоны, сушеную малину и малиновое варенье. Отметим, что в разгар пандемии россияне ажиотажно скупали имбирь и лимоны.

Чем еще повысить иммунитет?

В десятку популярных для поднятия иммунитета продуктов вошли, по данным продаж на Ozon в феврале, шиповник и различные травяные сборы.

Продажи шиповника увеличились на 42%, обычно покупатели предпочитают большие, килограммовые пачки, и заваривают с ним чаи, делают настои.

Поднимать иммунитет после гриппа россияне предпочитают травами. Так, в феврале на 64% увеличился спрос на грудной сбор. Выросла также популярность противопростудного травяного сбора - плюс 45%.

Выяснилось, что в разных регионах России популярны разные продукты для повышения иммунитета. В столичном регионе, например, в конце зимы массово приобретали противопростудный сбор, пишет РИА Новости со ссылкой на Ozon.