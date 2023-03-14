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Верхний Ларс снова встал из-за снегопада в Грузии

Верхний Ларс снова встал из-за снегопада в Грузии
Дорожные власти Грузии снова закрыли проезд по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта из-за мощного снегопада в горах. Автомобили скапливаются в пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии.

Минувшей ночью дорожные службы полностью перекрыли для транспорта проезд на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии из-за непогоды на территории Грузии, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии.

Сильный снегопад в горах не позволяет обеспечить безопасный проезд автомобилей, и с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ – Верхний Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации до особого распоряжения запрещено, говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Накануне вечером движение по Военно-Грузинской дороге было ограничено для грузовых автомобилей.

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