Турецкий Кахраманмараш снова сотрясают подземные толчки

Опубликовано: 10:37, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На юго-востоке Турции в районе Кахраманмараша снова зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8, информации о пострадавших и разрушениях нет.

Сегодня утром на расстоянии 54 км к северу от турецкого города Кахраманмараш, сильно пострадавшего от мощного землетрясения 6 февраля, были снова зафиксированы подземные толчки.

Магнитуда землетрясения составляла 4,8, а его очаг находился на глубине 5 км, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает ТАСС.

Землетрясение ощущалось и в соседних регионах страны. В Кахраманмараше проживают около 376 тыс человек, однако информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало, говорится в сообщении.