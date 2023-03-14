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Турецкий Кахраманмараш снова сотрясают подземные толчки

Турецкий Кахраманмараш снова сотрясают подземные толчки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На юго-востоке Турции в районе Кахраманмараша снова зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8, информации о пострадавших и разрушениях нет.

Сегодня утром на расстоянии 54 км к северу от турецкого города Кахраманмараш, сильно пострадавшего от мощного землетрясения 6 февраля, были снова зафиксированы подземные толчки.

Магнитуда землетрясения составляла 4,8, а его очаг находился на глубине 5 км, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает ТАСС.

Землетрясение ощущалось и в соседних регионах страны. В Кахраманмараше проживают около 376 тыс человек, однако информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало, говорится в сообщении. 

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