Турция хочет торговать с Крымом

Опубликовано: 10:07, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкий бизнес готов восстановить торговые отношения с Крымом, ранее приносившие стране неплохой доход. Пока их сдерживают возможные риски из-за событий на Украине.

Турецкий бизнес готов возобновить торговлю с Крымом, и единственное препятствие для этого пока создают события на Украине, сообщил председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.

Это - требования со стороны турецких бизнесменов. Прекращение торговли с полуостровом принесло Турции убытки в размере $300 млн, тогда как города на побережье Черного моря развивали свои торговые связи благодаря паромному сообщению, - рассказал Сель, передает РИА Новости.

Турция планировала восстановить движение паромов в Крым, но нестабильность ситуации не позволила сделать этого. В то же время уже проведены переговоры с Торгово-промышленной палатой Трабзона и деловыми людьми крупных городов Черноморского побережья, готовы разрешить вопрос и власти страны, однако пока все упирается в возможные риски.

"Пока остается ждать, когда эти риски будут устранены", - добавил Сель.