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Агропромышленный комплекс Дагестана ждут госинвестиции

Агропромышленный комплекс Дагестана ждут госинвестиции
В Дагестане агропромышленный комплекс в 2023 году будет получать увеличенную на миллиард рублей государственную поддержку.

Объем поддержки агропромышленного комплекса Дагестана в 2023 году вырастет почти на один миллиард рублей. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

По словам вице-премьера правительства республики Наримана Абдулмуталибова, агропромышленный комплекс Дагестана показывает динамичное развитие.

"В 2023 году федеральная и региональная поддержка агропромышленного комплекса республики вырастут почти на 1 млрд рублей по сравнению с 2022 годом", - сказал он.

Сейчас общая площадь орошаемых земель в Дагестане составляет около 400 тыс га, на которых производится 80% всей продукции растениеводства.

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