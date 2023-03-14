Агропромышленный комплекс Дагестана ждут госинвестиции

Опубликовано: 8:57, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В Дагестане агропромышленный комплекс в 2023 году будет получать увеличенную на миллиард рублей государственную поддержку.

Объем поддержки агропромышленного комплекса Дагестана в 2023 году вырастет почти на один миллиард рублей. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

По словам вице-премьера правительства республики Наримана Абдулмуталибова, агропромышленный комплекс Дагестана показывает динамичное развитие.

"В 2023 году федеральная и региональная поддержка агропромышленного комплекса республики вырастут почти на 1 млрд рублей по сравнению с 2022 годом", - сказал он.

Сейчас общая площадь орошаемых земель в Дагестане составляет около 400 тыс га, на которых производится 80% всей продукции растениеводства.