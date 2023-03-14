Снегопад и мороз в столичном регионе сменится дождем и потеплением

Опубликовано: 6:54, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ночной снегопад, снова выбеливший Москву и Подмосковье – это последние попытки зимы удержать свои позиции. Сегодня в регионе заметно потеплеет, а снег сменится очередным весенним дождем, обещают синоптики.

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная погода, но весна уже во весь голос заявит о своих правах – ночной снегопад сменится дождем, хотя на дорогах сохранится гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Облачно, небольшие осадки – мокрый снег, переходящий в дождь. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 3 до 5 градусов тепла, по области - от плюс 1 градуса до 6. Ветер будет дуть теплый, южный, его скорость составит 7-12 м/c, хотя в порывах он будет достигать 12-17 м/c.

Атмосферное давление придет в норму и составит 743 мм ртутного столба, добавляют в Гидрометцентре России.